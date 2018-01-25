Хабенский и Минаев представили фильм "Селфи"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Актер Константин Хабенский, исполнивший главную роль, и автор сценария, писатель Сергей Минаев представили фильм "Селфи". Картина выйдет в широкий прокат 1 февраля, режиссером выступил Николай Хомерики.

Фильм снят по книге Сергея Минаева "ДухLess XXI века. Селфи". Это история об успешном писателе и телеведущем Владимире Богданове, которому предстоит бороться за свою личность с двойником. Хабенский, рассказывая о работе над своей ролью, отметил, что ему было интересно играть сразу двух разных персонажей.

"У каждого своя правда, один мечтает влезть с шкуру другого, а другой мечтает вернуться к истокам, - отметил актер после презентации фильма. - Это было интересно, поискать свою правду даже у такого маньяка, который приходит и говорит: давайте жить по-человечески, общаться нормально, писать книги, говорить людям "спасибо". А как еще достучаться до мозгов?"

По словам Минаева, это история о личностном кризисе. "Это фильм про одиночество и про попытку себя перезапустить. У каждого из нас есть несколько шансов меняться", - заявил писатель, добавив, что один из посылов, которые авторы заложили в кино - это то, что "в современном мире люди довольно безразличны друг к другу, само существование становится декорацией".

По мнению Хабенского, кризисы помогают человеку двигаться вперед. "Слава богу, что человек сталкивается с творческими тупиками и кризисами, он идет вперед. Если не бегать как белка, а остановиться и подумать, куда ты идешь", - замечает актер. Режиссер Николай Хомерики считает, что центральная проблема фильма - в выборе между "быть" и "казаться". Он также рассказал, что работает над новым проектом - историческим триллером, деталей режиссер не уточнил.

Продюсерами картины выступили Петр Ануров, Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский. Роли исполнили Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Юлия Хлынина и Северия Янушаускайте.