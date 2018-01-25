В юбилей Владимира Высоцкого в Софии открылся киноклуб "Россия"

СОФИЯ, 25 января. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Киноклуб "Россия" был торжественно открыт в четверг в Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в болгарской столице в день 80-летия Владимира Высоцкого. Как сообщает корреспондент ТАСС, подарком первым гостям киноклуба стал отреставрированный фильм Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя", где прославленный артист сыграл роль Глеба Жиглова.

"Впервые за рубежом открывается киноклуб телеканала "Россия", этот проект позволит максимально широко представить новую кинопродукцию канала "России" - художественное и документальное кино, лучшие сериалы. Эти фильмы впервые станут доступными гражданам Болгарии. Вдвойне приятно, что это событие происходит в день рождения Владимира Высоцкого, и первый фильм, который демонстрирует киноклуб, снят с его участием", - отметил на церемонии официальный представитель Россотрудничества в Болгарии, директор РКИЦ Павел Журавлев.

Свое поздравление первым гостям киноклуба прислал генеральный директор ГТК "Телеканал "Россия" Антон Златопольский, он подчеркнул, что "создание киноклуба "Россия" открывает новую страницу в истории культурных отношений России и Болгарии".

"Инициатива нашего телеканала и представительства Россотрудничества в Болгарии даст прекрасную возможность познакомить наших болгарских зрителей и российских соотечественников с образцами современного художественного и документального кино, сериалов. Уверен, что работа киноклуба расширит аудиторию поклонников российского кино, будет способствовать развитию творческих контактов", - отметил Златопольский.

В первый год работы киноклуб "Россия" планирует показать болгарскому зрителю более 150 образцов современного российского киноискусства.

В честь юбилея Владимира Высоцкого в РКИЦ была открыта фотовыставка, посвященная артисту. В Софии и других городах Болгарии на концертах звучали песни российского поэта и композитора.