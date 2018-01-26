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Фанни Ардан представит в Москве фильм "Диван Сталина"

Культура
26 января, 0:22 UTC+3 МОСКВА 26, января. /ТАСС

Главную роль в картине исполнил Жерар Депардье

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Французская актриса и режиссер Фанни Ардан в пятницу в столичном кинотеатре "Пионер" представит свой фильм "Диван Сталина" с Жераром Депардье в роли советского вождя. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе "Пионера".

Картина создана на основе одноименного романа Жана-Даниэля Бальтасса.

Действие фильма разворачивается в Советском Союзе в начале 1950-х годов. Сюжет начинается с прибытия Сталина в одну из своих резиденций, где существует мастерская для создания монумента в честь советского лидера. Работу над памятником поручают молодому скульптору Олегу Данилову, который сразу после этого попадает под пристальное внимание сотрудников госбезопасности.

Кроме Депардье, в фильме снимались Эмманюэль Сенье, Поль Ами, Франсуа Шатто, Ксавье Мали. Мировая премьера картины состоялась в 2016 году, в российский прокат лента не выходила.

Это не первая картина Ардан, до этого она выступила режиссером фильмов "Навязчивые ритмы" (2013) и "Прах и кровь" (2009).

Показ картины приурочен к началу Франко-российского Года языка и литературы.

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