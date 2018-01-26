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В Москве назовут обладателей национальной кинопремии "Золотой орел"

Культура
26 января, 0:27 UTC+3 МОСКВА 26, января. /ТАСС

В номинации "Лучший режиссер" представлены Борис Хлебников, Валерий Тодоровский и Андрей Звягинцев

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Обладатели национальной кинопремии "Золотой орел" будут объявлены в пятницу в Москве. Шестнадцатая по счету церемония награждения лауреатов, которых выбирают члены Национальной академии кинематографических искусств и наук России, пройдет в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".

Фаворитами вечера, скорее всего, станут фильмы "Аритмия" Бориса Хлебникова и "Большой" Валерия Тодоровского, которые получили по семь номинаций. Всего за звание "Лучший фильм" будут бороться пять картин - это "Аритмия", "Большой", "Время первых" Дмитрия Киселева, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и "Салют-7" Клима Шипенко.

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На звание лучшего режиссера претендуют Борис Хлебников, Валерий Тодоровский и Андрей Звягинцев. Награду за лучшую женскую роль в кино могут получить Ирина Горбачева, Алиса Фрейндлих и Марина Неелова, а за лучшую мужскую - Александр Яценко, Евгений Миронов и Владимир Вдовиченков.

На премии также будут отмечены неигровые фильмы, анимационные картины, сериалы. Назовут и лучший зарубежный фильм в российском прокате. 

Как сказал ранее ТАСС председатель экспертного совета премии Кирилл Разлогов, "в этом году было несколько очевидных тенденций, одна из них - актуальность космической тематики, на экраны в 2017 году вышли сразу две картины - "Время первых" и "Салют-7". Обе картины вошли в пятерку претендентов на премию.

Также эксперт назвал в числе сильных фильмов "Нелюбовь", "Большой" и "Аритмия". К последней ленте киновед относится "более прохладно".

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Персоны
Звягинцев, Андрей Петрович Миронов, Евгений Витальевич
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