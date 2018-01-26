В Петербурге откроется выставка "Рудольф Нуреев. Последний визит" фотографа Барановского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Фотовыставка "Рудольф Нуреев. Последний визит" балетного фотографа Валентина Барановского, посвященная 80-летию танцовщика и его приезду в Ленинград в 1989 году после десятилетий эмиграции, открывается в пятницу в Государственном музее театрального и музыкального искусства в Петербурге.

"Приезд Рудольфа Нуреева в Ленинград в ноябре 1989 года был для меня, журналиста, информационным поводом для того, чтобы сделать фоторепортаж для журнала "Балет". И я даже еще не представлял поначалу, во что выльется эта съемка. Ее итогом стали 600 черно-белых и 200 цветных фотографий. В конце концов они составили фотоальбом "Рудольф Нуреев. Последний визит", который выпущен к 80-летию со дня рождения этого гениального танцовщика", - сказал Барановский корреспонденту ТАСС.

Избранное из этого фоторепортажа составило одноименную выставку, развернутую в главном здании музея.

Фоторепортаж, ставший частью балетной истории

Как вспоминает фотожурналист, приехавший в 1989 году в Ленинград Нуреев был готов к тому, что его как скандального "невозвращенца" задержат сотрудники КГБ, однако этого не произошло. Нуреев встретился с бывшими коллегами по Кировскому (ныне Мариинскому) театру и даже исполнил на сцене, где когда-то начиналась его карьера, партию Джеймса в балете "Сильфида".

Барановский снял эпизоды театральных репетиций Нуреева, его визит в Академию русского балета имени Агриппины Вагановой, где он приобщался к балету под руководством своего наставника Александра Пушкина. Сейчас у входа в класс, где занимался Нуреев, в его память открыта мемориальная доска. По просьбе фотожурналиста комментарии к снимкам в альбоме дала дружившая с танцовщиком народная артистка России Алла Осипенко - одна из тех, кто не порывал с ним связи в самые трудные годы, когда имя Нуреева было вычеркнуто из истории советского балета.

"Уже тогда он знал о своей неизлечимой болезни, о том, что дни его сочтены. Но вел он себя мужественно и на репетициях танцевал в полную силу, готовясь к последнему выходу на кировскую сцену. Его визит в Ленинград по богатству эмоциональных переживаний был как единственный в своем роде спектакль. И вот получилась репортажная книга о событии, которое стало частью биографии этого артиста", - сказал фотожурналист, чьи снимки теперь имеют не только художественное, но и историческое значение.

Нуреев (1938-1993) три сезона танцевал на сцене Кировского театра, завоевав зрительское признание. Во время гастролей труппы в Европе он остался в Париже, отказавшись возвращаться в СССР. Его творческая жизнь за рубежом длилась 32 года и была отмечена множеством творческих побед и громких историй.

Фотограф Мариинского театра Барановский входит в число ведущих балетных фотомастеров России. Балет он начал снимать в 1972 году, создав фотолетопись ленинградского и петербургского балетного искусства протяженностью более чем в 40 лет. Фотограф удостоен престижной премии "Душа танца", учрежденной журналом "Балет" (в номинации "Пресса").