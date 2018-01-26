В Москве откроется выставка "История Легенды. Шемякин и Высоцкий"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Выставка "История Легенды. Шемякин и Высоцкий", которая откроется в пятницу в галерее Altmans Gallery, представит около десятка офортов Михаила Шемякина к стихам Владимира Высоцкого. Об этом ТАСС рассказал основатель галереи Егор Альтман.

"Выставка посвящена творческому тандему двух гениев: художника и поэта, и приурочена к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Я считаю, что центральные вещи на этой выставке - серия работ, которые сделал Шемякин к стихам Высоцкого, это несколько десятков офортов", - пояснил Альтман.

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В состав экспозиции также войдут графические работы, скульптуры и уникальные ювелирные миниатюры Михаила Шемякина, личные вещи и фотографии Владимира Высоцкого. "Эти фотографии сделаны на съемках фильма "Маленькие трагедии" по пьесам Пушкина, где Высоцкий сыграл Дон Гуана", - сказал Альтман. По мнению основателя галереи, еще одна "важная часть выставки - литографии Шемякина из цикла "Чрево Парижа". Кроме того, на выставке, доступной для посещения до 25 марта, будут представлены стихи Высоцкого, посвященные Шемякину.

Владимир Высоцкий (1938-1980) - советский певец, поэт и актер. Автор и исполнитель более 600 песен, в числе которых - "Баллада о борьбе", "Песня о друге", "Большой Каретный", "Кони привередливые". Актер играл в Московском театре драмы и комедии на Таганке, снимался в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Служили два товарища", "Плохой хороший человек" и других. В 1986 году Высоцкому посмертно было присвоено звание "Заслуженный артист РСФСР", а в 1987 году присуждена Государственная премия СССР.

Михаил Шемякин - российский художник, скульптор. Автор мемориалов "Жертвам политических репрессий" в Санкт-Петербурге и "Дети - жертвы пороков взрослых" в Москве, скульптуры "Кибела: Богиня Плодородия" в Нью-Йорке, памятников Петру I в Лондоне и Джакомо Казанове в Венеции. Лауреат Государственной премии РФ (1993).

Михаил Шемякин и Владимир Высоцкий познакомились в Париже благодаря Михаилу Барышникову, во французской столице состоялась и их последняя встреча за три недели до смерти Высоцкого. Московский бард посвящал Шемякину свои песни, тот, в свою очередь, рисовал иллюстрации к произведениям Высоцкого. Также художник написал книгу "Две Судьбы" о дружбе с певцом. В Самаре был установлен памятник Высоцкому, автором которого является Михаил Шемякин.