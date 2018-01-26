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СК не проверяет кинотеатр "Пионер" в Москве после показа фильма "Смерть Сталина"

Культура
26 января, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Ранее появилась информация о том, что следователи начали проверку кинотеатра по статье "Экстремизм"

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следственный комитет опроверг проведение проверки на экстремизм столичного кинотеатра "Пионер" после показа фильма "Смерть Сталина". Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве такая проверка не проводится", - сказала она. Ранее некоторые СМИ сообщали, что следователи СК по Западному административному округу Москвы начали проверку кинотеатра по статье "Экстремизм".

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Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, в пятницу столичные полицейские пришли в кинотеатр "Пионер", который продолжил показ киноленты "Смерть Сталина" после отзыва прокатного удостоверения на фильм. По словам источника, кинотеатру может грозить штраф по ст. 14.58 КоАП РФ ("Прокат и (или) показ фильма без прокатного удостоверения")". Санкция данной статьи предусматривает административный штраф для юридических лиц от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Во вторник Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у британского фильма режиссера Армандо Яннуччи "Смерть Сталина", который должен был выйти на экраны 25 января. Эта сатирическая комедия повествует о борьбе за власть в стране после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Перед премьерой состоялся общественный просмотр ленты, на котором присутствовали деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены Общественного совета при Минкультуры. Посмотревшие картину попросили министерство временно отозвать прокатное удостоверение.

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