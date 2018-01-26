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Ирина Горбачева и Евгений Миронов удостоены премии "Золотой орел"

Культура
26 января, 22:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

По словам актеров, они не ожидали победы в своих номинациях

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ирина Горбачева и Евгений Миронов получили в пятницу национальную кинопремию "Золотой орел". Церемония награждения победителей проходит на киностудии "Мосфильм", передает корреспондент ТАСС.

В номинации "Лучшая женская роль в кино" награды удостоена Ирина Горбачева, сыгравшая в фильме "Аритмия". "Мой папа мне сказал, что награду я не получу, но зато я номинирована с великими актрисами", - сказала актриса. Она поблагодарила режиссера Бориса Хлебникова, который научил ее, что "работать надо только в команде и по любви".

Вручавший приз в этой номинации Гоша Куценко пошутил, что, по сути, все фильмы снимают о любви. "Конечно, кроме "Смерти Сталина", - сказал актер. - Я его не смотрел и, я так понимаю, уже не посмотрю".

Премия в номинации "Лучшая мужская роль в кино" досталась Евгению Миронову ("Время первых"). По словам актера, он совершенно не ожидал такого развития событий. "Я был в мае главой жюри "Кинотавра" и вручил приз за лучшую мужскую роль, за блестящую работу Александру Яценко ("Аритмия")", - пояснил артист. Он добавил, что работа над фильмом "Время первых" проходила "чисто и открыто".

За звание "Лучший фильм" будут бороться пять картин - это "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и "Салют - 7" Клима Шипенко.

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Звягинцев, Андрей Петрович Тодоровский, Валерий Петрович
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