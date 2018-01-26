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Звягинцев не смог лично получить "Золотого орла" за режиссуру из-за проблем со здоровьем

Культура
26 января, 22:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Награду получал продюсер фильма Александр Роднянский

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Андрей Звягинцев удостоен в пятницу национальной кинопремии "Золотой орел" в номинации "Лучшая режиссерская работа" за картину "Нелюбовь". Церемония награждения победителей проходит в первом павильоне "Мосфильма".

Награду получал продюсер фильма Александр Роднянский. "Из-за постоянных перелетов Андрей попал в больницу", - пояснил продюсер.

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Кадр из фильма "Нелюбовь"

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Лента Звягинцева про людей, переживающих развод, также вошла в число номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". "Нелюбовь" уже отмечена на Каннском кинофестивале, фильм был номинирован на все главные мировые кинонаграды этого сезона: премию Европейской киноакадемии, "Золотой глобус", премии BAFTA и "Независимый дух".

Награду в этой номинации вручал Сергей Маковецкий. Он поклонился всем своим любимым режиссерам, которые сидят в зале. Благодаря им, по его словам, "артисты становятся неожиданными, хотя порой у них бывает тяжелый характер".

Лучшим сценаристом названа Анастасия Пальчикова (фильм "Большой"). "Спасибо большое Валерию Тодоровскому, работать с ним - это счастье", - сказала она со сцены.

За звание "Лучший фильм" будут бороться пять картин - это "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и "Салют - 7" Клима Шипенко.

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Персоны
Звягинцев, Андрей Петрович Тодоровский, Валерий Петрович
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