Картина "Салют-7" получила премию "Золотой орел" и стала лучшим фильмом года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Картина Клима Шипенко "Салют-7" удостоена кинопремии "Золотой орел" в главной номинации - "Лучший фильм". Церемония награждения победителей прошла в пятницу на киностудии "Мосфильм".

Действие ленты с Владимиром Вдовиченковым и Павлом Деревянко в главных ролях разворачивается 11 февраля 1985 года. ЦУП теряет сигнал с "Салюта-7". Со спецзаданием туда отправляют Виктора Савиных и Владимира Джанибекова.

"Спасибо большое всем, кто полюбил наш фильм. Хорошо, когда все заканчивается триумфом", - сказал со сцены продюсер картины Сергей Сельянов. В свою очередь Шипенко поблагодарил всю съемочную группу.

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года. В этом году на статуэтку "Золотого орла" в номинации "Лучший фильм" претендовали пять картин - это "Аритмия" Бориса Хлебникова, Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и "Салют - 7" Клима Шипенко.