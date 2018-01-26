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Картина "Салют-7" получила премию "Золотой орел" и стала лучшим фильмом года

Культура
26 января, 22:45 дата обновления: 26 января, 22:58 UTC+3

Церемония награждения победителей прошла на киностудии "Мосфильм"

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Кадр из фильма "Салют-7"

Кадр из фильма "Салют-7"

© filmpro.ru

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Картина Клима Шипенко "Салют-7" удостоена кинопремии "Золотой орел" в главной номинации - "Лучший фильм". Церемония награждения победителей прошла в пятницу на киностудии "Мосфильм".

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Что мы знаем о фильме "Салют-7"

Действие ленты с Владимиром Вдовиченковым и Павлом Деревянко в главных ролях разворачивается 11 февраля 1985 года. ЦУП теряет сигнал с "Салюта-7". Со спецзаданием туда отправляют Виктора Савиных и Владимира Джанибекова.

"Спасибо большое всем, кто полюбил наш фильм. Хорошо, когда все заканчивается триумфом", - сказал со сцены продюсер картины Сергей Сельянов. В свою очередь Шипенко поблагодарил всю съемочную группу.

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года. В этом году на статуэтку "Золотого орла" в номинации "Лучший фильм" претендовали пять картин - это "Аритмия" Бориса Хлебникова, Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и "Салют - 7" Клима Шипенко.

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Звягинцев, Андрей Петрович Тодоровский, Валерий Петрович
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