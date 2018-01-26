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Александр Калягин удостоен премии "Золотой орел" за вклад в кинематограф

Культура
26 января, 23:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Награду вручила режиссер Светлана Дружинина

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Глава Союза театральных деятелей РФ, народный артист РСФСР, театральный и киноактер Александр Калягин удостоен премии "Золотой орел" за вклад в кинематограф. Церемония награждения победителей проходит на киностудии "Мосфильм", передает корреспондент ТАСС.

Награду артисту вручила режиссер Светлана Дружинина. Она отметила, что у Калягина огромное количество ролей и все с потрясающими интонациями.

Зал стоя встретил артиста. "Сразу скажу обыкновенные человеческие слова: спасибо всем академикам, я на церемонии впервые", - сказал Калягин. Он добавил, что если бы у него в руках был бокал шампанского, он бы поднял его "за тех, кто верит в тебя".

Среди самых известных фильмов с участием Калягина - "Здравствуйте, я ваша тетя", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Старый Новый год".

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Персоны
Калягин, Александр Александрович
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