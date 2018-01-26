Ардан заявила, что в "Диване Сталина" хотела показать вождя как шекспировского персонажа

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Артем Токарев/. Картина "Диван Сталина" показывает советского лидера не как конкретного исторического деятеля, но повествует о природе власти и страха и показывает главного героя, как персонажа шекспировских трагедий. Об этом рассказала ТАСС в пятницу режиссер фильма Фанни Ардан после спецпоказа картины, который прошел в столичном "Пионере".

Картина создана на основе недавно увидевшего свет одноименного романа Жана-Даниэля Бальтасса. При этом название связано с диваном, который использовал Зигмунд Фрейд во время своих сеансов, и который был куплен по желанию Сталина.

Действие фильма разворачивается в Советском Союзе в начале 1950-х. Сюжет начинает раскручиваться в тот момент, когда Сталин приезжает в одну из своих резиденций. На территории этой резиденции существует мастерская для создания монумента в честь советского лидера. Работу над памятником поручают молодому скульптору Олегу Данилову, который сразу после этого попадает под пристальное внимание сотрудников госбезопасности.

"Историческая реальность меня не интересовала. Я не создавала ни исторический фильм, ни документальный фильм: эта картина, прежде всего, метафора. Но когда мы говорим об абсолютной власти, мы думаем о Сталине", - сказала Ардан.

"Если вы хотите узнать о Сталине, то можно обратиться к архивами и документам. Я же придумала три дня из его жизни", - добавила она. Ардан призналась, что хотела бы исследовать образ Сталина, "как шекспировского персонажа, персонажа противоречивого, как Ричарда III или Макбета".

По ее словам, именно способность актера раскрыть образ Сталина, как героя шекспировских трагедий, была ключевым критерием. "Я подумала, что Жерар Депардье относится к небольшому количеству французских актеров, которые могут создать шекспировского персонажа. И я предложила ему эту роль и сказала: "Мне абсолютно все равно, что ты внешне не похож на Сталина", - поделилась Ардан.

Собеседник агентства отметила, что подыскивала подходящую роль для Депардье. "И когда я прочла роман Бальтасса, я поняла, что в фильме по этой книге есть роль для Депардье", - сказала она.

Власть и страх

"В фильме я хотела показать власть, а также страх, который вызывает власть в людях, и то, как страх и власть меняют людей и как из-за этого люди отказываются от своих идеалов", - добавила она.

По словам Ардан, в картине были использованы самые минималистичнные приемы. "Например, в картине есть эпизод, когда перед Сталиным женщина падает в обморок и все начинают смеяться вслед за Сталиным, но никто не пытается ее поднять", - уточнила она. Этой же цели служит, по ее словам, эпизод, когда Сталин рисует пули напротив фамилий людей, которых следует расстрелять.

Ардан отметила, что в фильме несколько раз использовался прием, когда Сталин от добродушного настроения мгновенно переходил к крайней жестокости. При этом она добавила в фильм много деталей, которых не было в романе.

Потомки Сталина

"Я не знаю, видели ли мой фильм потомки Сталина", - отметила Ардан, добавив что не интересуется этим вопросом. "Создать фильм - это как бросить бутылку в море", - сказала режиссер, отметив, что не знает, кто и когда посмотрит ее ленту.

Вместе с тем она заявила, что хотела бы, чтобы ее фильм вышел в прокат в России. Вместе с тем, картина вышла в 2016 году во Франции, и ее уже можно посмотреть в интернете, - сказала режиссер.

Ардан поделилась, что во Франции ее картина получила много положительных отзывов в прессе, "несмотря на крайне скромный бюджет и прокат в очень малом количестве кинотеатров".

Мировая премьера картины состоялась в 2016 году, в российский прокат лента не выходила.

Это не первая картина Ардан, до этого она создала, в частности, фильмы "Навязчивые ритмы" (2013) и "Прах и кровь" (2009).

Показ картины приурочен к началу Франко-российского Года языка и литературы.