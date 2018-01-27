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День русского романса отметят в Кремлевском дворце

Культура
27 января, 0:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

На главной сцене страны соберутся 30 исполнителей романса из Белоруссии, Болгарии, Германии, Казахстана, Киргизии, Македонии, Монголии, Норвегии, Польши, Сербии, США, Узбекистана, Южной Кореи и России

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Лауреаты международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада" в субботу выступят в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Концерт впервые будет приурочен к Международному дню русского романса, сообщила ТАСС художественный руководитель конкурса, заслуженная артистка России Галина Преображенская.

Осенью 2017 года ЮНЕСКО официально поддержало организаторов "Романсиады", закрепив дату традиционного концерта - последнюю субботу января - как праздничную.

На главной сцене страны соберутся 30 молодых исполнителей романса из Белоруссии, Болгарии, Германии, Казахстана, Киргизии, Македонии, Монголии, Норвегии, Польши, Сербии, США, Узбекистана, Южной Кореи и, конечно, российские певцы. Специальными гостями станут звезда телепроекта "Голос" Сергей Волчков, участники телепроекта "Большая опера" Владимир Дмитрук и Рамиз Усманов, которые начали творческий путь с конкурса "Романсиада", отметили организаторы.

Вечер пройдет в сопровождении Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" им. Л. Г. Зыкиной и Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Фортепианные партии исполнит Оксана Петриченко.

"Романсиада" - фестиваль-конкурс, в котором принимают участие исполнители в возрасте от 17 до 27 лет. В рамках проекта также проходят мастер-классы и консультации членов жюри и российских пианистов-концертмейстеров.

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