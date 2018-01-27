В Италии начинаются карнавальные шествия

РИМ, 27 января. /ТАСС/. В Италии начинаются карнавальные гуляния, первые шествия пройдут в субботу в разных городах страны, в том числе и в Венеции.

В отличие от российской Масленицы, которая длится всего неделю до начала Великого поста, итальянские карнавалы продолжаются полные три недели и, по традиции, завершаются в "жирный вторник", который выпадает по католическому календарю на 13 февраля.

Венецианский карнавал

"Шествие Марий" и "Полет Ангела", центральные события Венецианского карнавала, состоятся 2 и 3 февраля. Начиная с 27 января в афише запланировано множество событий - от уличных представлений до экскурсий. Одним из первых мероприятий станет праздник на воде VeCircOnda ("Вечирконда"), который в этом году посвящен цирку. Название праздника является игрой слов - Venezia, CIRCo, ONDA (Венеция, цирк, волна).

Помимо масок, участники праздника надевают платья эпохи Светлейшей республики.

Официальный старт карнавалу даст "Шествие Марий" 3 февраля. Эта традиция напоминает о том, как в Средневековье пираты-сарацины похитили 12 самых красивых девушек Венецианской республики, которые были освобождены воинами ее властителя - дожа. Победительница этого шествия предыдущего года, как правило, выступает в роли ангела, который ежегодно спускается с почти 100-метровой колокольни на площади Святого Марка.

Ежегодно в Венеции в период карнавала собираются тысячи приезжих. Из соображений безопасности власти предпринимают специальные меры. По центральной части Венеции можно передвигаться только пешком или на лодках по каналам. Согласно специальному распоряжению префектуры, по некоторым набережным отдельных небольших каналов можно будет двигаться только в одном направлении, вход на ряд площадей ограничен и перекрыт на случай слишком большого скопления людей.

Уже более 10 лет в дни карнавала в Венеции проходит культурный фестиваль Центра кинофестивалей и международных программ "Российская культурная миссия в Венеции". В 2018 году он вошел в программу проходящих на Апеннинах "Русских сезонов". В залах театра "Ла Фениче" пройдет вечер "В лучших традициях русской оперной школы", который будет посвящен 20-летию Академии молодых певцов Мариинского театра под руководством народной артистки России Ларисы Гергиевой, постоянного участника смотра. На разных площадках города выступят молодые артисты Академии русского балета, а в культурном центре "Заттери" венецианского университета "Ка-Фоскари" откроется выставка "Анна Каренина как зеркало эпохи", экспозиция которой сформирована из коллекции московского Государственного музея Л. Н. Толстого.

Другие карнавалы

Свои собственные карнавалы проходят на острове Лидо, а также в материковой части Венеции Местре.

Карнавальные шествия начнутся в грядущие выходные и в других городах Италии. Одно из самых известных - в приморском курорте Виареджо, по набережной которого проедут тематические платформы.

Карнавал в городе Иврея заканчивается апельсиновыми боями. В Риме и многих других городах в разные костюмы переодевают детей, а улицы забрасывают конфетти.