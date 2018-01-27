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В День памяти жертв Холокоста пройдет российская премьера фильма "Свидетели"

Культура
27 января, 0:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Картина была создана при поддержке Федерации еврейских общин России

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская премьера фильма "Свидетели", который через историю вещей раскрывает жизнь узников концлагерей, состоится в субботу в московском киноцентре "Октябрь".

Ровно 73 года назад, 27 января 1945 года, Красная Армия освободила узников концлагеря Освенцим.

"Военно-историческая драма "Свидетели" рассказывает историю Холокоста глазами невольных немых свидетелей тех событий. Через историю женской обуви, которая начинается в витрине магазина и заканчивается в витрине мемориального комплекса Освенцима. Через историю щенка немецкой овчарки, ставшего лагерным зверем-убийцей в процессе дрессуры. Через историю скрипки, которая вместе со своими владельцами проходит через все ужасы войны", - рассказали ТАСС в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР), при поддержке которой была создана картина.

Как отметил глава ФЕОР Александр Борода, истории, показанные в фильме, "способны тронуть сердце зрителя, пробудить в нем именно те чувства, которые должен испытывать человек при просмотре таких фильмов: сострадание и осознание того, что подобному не должно быть места в нашем мире".

Главные роли в картине исполнили Оксана Фандера, Филипп Янковский, Владимир Кошевой, Ленн Кудрявицки, Михаил Горевой, Маруся Зыкова, Вячеслав Чепурченко, Маша Кинг. Ранее все части фильма были претендентами на премию "Оскар" в категории "Лучший игровой короткометражный фильм", а также победителями российских и международных кинофестивалей.

Ключевые мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста, пройдут в московском Еврейском музее и Центре толерантности в понедельник, 29 января.

Международный день памяти жертв Холокоста

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается по решению ООН в день освобождения Красной армией лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 миллионов.

Термин "холокост", означающий "всесожжение", "уничтожение огнем", вошел в широкий обиход после издания книг писателя Эли Визаля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами на территориях Германии, ее союзников и оккупированных ею стран.

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