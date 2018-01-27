В Музее мадам Тюссо открывается выставка, посвященная героям комиксов Marvel

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Экспозиция, посвященная героям Marvel, откроется в Музее мадам Тюссо в британском Блэкпуле. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

"Открытие новой секции супергероев Marvel состоится на Пасху 2018 года! [23 марта]", - об этом говорится в сообщении на сайте. В общей сложности, по словам администрации, выставочное пространство расположится на площади 511 кв. м и будет разделено на четыре зоны. В залах будут размещены изображения персонажей Marvel, а также различные сцены из комиксов.

Как удалось узнать репортерам газеты Daily Mirror, первая зона будет выполнена в стиле старого магазина комиксов, где будут представлены наиболее популярные и ставшие классикой выпуски журналов, а также миниатюрные фигурки. Лейтмотивом второй зоны стала серия комиксов о скандинавском боге Торе. Третья зона предстанет в виде руин, оставленных Халком. Также в этой секции, по данным газеты, найдется место и для человека-паука.

Информацию о четвертой зоне пока не разглашают. Тем не менее, в администрации музея заверили, что новые восковые фигуры, а также множество интерактивных развлечений не оставят посетителей равнодушными.

Музей мадам Тюссо в Блэкпуле является одним из филиалов коллекции восковых фигур знаменитостей и художественных персонажей. Его экспозиция носит более развлекательный и интерактивный характер, в отличие от той, что представлена в лондонском музее, который скульптор из Эльзаса Мари Тюссо (1761-1850) открыла в 1835 году.