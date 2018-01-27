Актриса из "Игры престолов" уточнила срок выхода восьмого сезона телесериала

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Новый восьмой сезон телесериала "Игра престолов" будет показан в апреле 2019 года. Об этом сообщила в интервью газете Metro британская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в сериале персонажа - Арью Старк.

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"Мы свертываемся в [предстоящем] декабре и покажем первый эпизод в апреле [2019 года]. Интервал [между завершением съемок и показом] этих огромных серий достигнет четырех месяцев. В окончательную версию войдет немало материала", - отметила исполнительница, отвечавшая на вопросы британского издания на этой неделе.

"Мы не собираемся спешить с новым сезоном вообще. Мы многим обязаны нашей аудитории и поклонникам, поэтому выложимся для финала по полной", - заверила Уильямс. Он пожелала своему персонажу - Арье Старк - в конце концов "обрести покой". "Мне бы хотелось, чтобы Арья снова нашла себя [в жизни] и избавилась от того гнева и жажды мщения, сопровождавших ее в течение всего путешествия; мне бы хотелось, чтобы она обрела счастье", - пояснила 20-летняя актриса.

В начале января телеканал HBO официально объявил, что восьмой сезон "Игры престолов" будет показан в 2019 году.

Сериал снят по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта, завоевавшего впоследствии огромную популярность во всем мире, состоялась в апреле 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих в истории американского телевидения.