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Филармония им. Шостаковича провела трансляцию концерта в честь снятия блокады Ленинграда

Культура
27 января, 19:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Увидеть выступление музыкантов смогли десятки тысяч пользователей интернета, отметили в "Ростелекоме"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Филармония имени Дмитрия Шостаковича в Санкт-Петербурге заключила соглашение с "Ростелекомом", благодаря которому из большого зала филармонии в субботу была организована трансляция концерта в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Увидеть его получили возможность десятки тысяч пользователей интернета, сообщил ТАСС директор филармонии Илья Черкасов.

"Поддержка компании "Ростелеком", которая теперь выступает официальным телеком-провайдером филармонии, позволит нам вывести этот проект на новый уровень", - убежден Черкасов. По его мнению, благодаря этому проекту очень большая аудитория, которая не имеет возможности бывать на концертах и посещать филармонию, сможет познакомиться с лучшими интерпретациями классической музыки ведущими мировыми исполнителями.

Директор филармонии опирается на итоги проведенных в 2017 году онлайн-трансляций, платформой которых стала социальная сеть "ВКонтакте". Так, трансляция заключительной программы XVIII Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств" 24 декабря, посвященной 85-летию композитора Родиона Щедрина, установила рекорд: ее посмотрели более 700 тыс. человек в режиме онлайн. Это была самая массовая трансляция концерта классической музыки, осуществленная на платформе "ВКонтакте" за всю историю социальной сети.

Контракт подписан на три года. Также в рамках соглашения "Ростелеком" предоставит филармонии высокоскоростной доступ в интернет через услугу Wi-Fi Hotspot на всех этажах большого зала, как в служебной, так и в зрительской части здания. Посетители филармонии смогут пользоваться беспроводным интернетом в зоне фойе.

"Наша компания предоставляет уникальную возможность для огромного количества людей оказаться на месте событий и насладиться прекрасными музыкальными произведениями", - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" публичного акционерного общества "Ростелеком" Андрей Балаценко.

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Щедрин, Родион Константинович
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