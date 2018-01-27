Фестиваль "Молодежь поет Высоцкого" состоялся в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Открытый городской фестиваль "Молодежь поет Высоцкого" прошел в городе Дзержинске Нижегородской области в третий раз. Познакомить с творчеством Высоцкого молодых бардов приехал гость из Москвы - актер Владимир Завикторин, об этом рассказала ТАСС организатор фестиваля Анна Копейкина.

"Мы хотели, чтобы это был человек, связанный и с Таганкой, и с Высоцким. Более того, он [Завикторин] сыграл в спектакле "ВВС" (cпектакль "ВВС" был поставлен к 60-летию Высоцкого в московском театре "Содружество актеров Таганки" - прим. ТАСС), то есть он владеет гитарой, он владеет словом, у него своя программа из песен Высоцкого. Нам такой человек очень нужен, потому что это больше как мастер-класс для молодого поколения, чтобы они увидели, что такие люди большие и известные поют то же самое, что и мы поем. Это для них очень важно в этом возрасте, чтобы появился кумир", - рассказала она.

Завикторин исполнил попурри из песен Высоцкого и прочитал стихи. Фестиваль проходит в Дзержинске уже в третий раз, вход на него бесплатный. Три года назад участники выступали перед залом в 200 человек, в этот раз зал был рассчитан на 500 зрителей, но мест всем не хватило - некоторым пришлось слушать стоя или сидя на ступеньках. Из 20 участников почти половина - в возрасте до 20 лет.

"Конечно же, я добавляю свое, но придерживаюсь по большей части его оригинала [исполнения]. Я сегодня исполнял песню из фильма "Вертикаль" - "Вершина". <…> Песня эта, наверное, о человеке, о горах, именно о человеческих силах. Людей можно сравнить с альпинистами, они действительно шли покорять гору, и задача одна - или гора покорит тебя, ты сорвешься и умрешь, или ты покоришь гору. И они лезли на большие высоты, действительно рисковали жизнью", - рассказал участник фестиваля, студент Нижегородского театрального училища имени Е. А. Евстигнеева Сергей Дроздов.

По словам 14-летней участницы Ольги Рядченко, слушать песни Высоцкого она начала потому, что его творчество нравится ее родителям. На фестивале Ольга выступила с песней "Баллада о книжных детях" (или "Баллада о борьбе"), аккомпанировав самой себе на гитаре. "Мой выбор таков из-за того, что эта песня учит нас быть сильными людьми, говорит о влиянии нашего окружения, того, что мы делаем, на нас самих, и именно к тому, чтобы стать сильным человеком, я стремлюсь", - рассказала она.

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Высоцкий - советский поэт, бард, актер, автор нескольких прозаических произведений, заслуженный артист РСФСР и лауреат Государственной премии СССР (награжден посмертно). Он сыграл около 30 ролей в фильмах, в том числе "Место встречи изменить нельзя", "Маленькие трагедии", "Короткие встречи", "Хозяин тайги", "Вертикаль". Был участником постоянной труппы Театра драмы и комедии на Таганке.