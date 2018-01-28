Творчество Владимира Маяковского стало темой литературного вечера в Париже

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Литературный вечер "Маяковский - грани творческой личности" прошел 27 января во французской столице. Встреча, в которой по приглашению парижского представительства Россотрудничества приняли участие ведущие исследователи наследия поэта, переводчики, писатели, журналисты, стала прологом к Дням русской книги, открывающимся в Париже на следующей неделе.

"Один из крупнейших поэтов России, художник-авангардист, драматург, публицист Владимир Маяковский является знаковой фигурой искусства ХХ столетия", - сказала на вечере почетный президент Университета Париж VIII, профессор Ирен Сокологорски-Фрию. Она отметила, что творчество поэта оказало влияние на представителей французской литературы нескольких поколений.

На стендах - прижизненные издания

В исполнении Филиппа Транселана и Мари-Луиз Бонак прозвучали стихи Маяковского в переводе Клода Фрию. Этот филолог посвятил многие годы переводу и изданию на французском языке произведений поэта.

Интерес аудитории вызвала уникальная выставка книг Маяковского. Автор экспозиции, известный московский коллекционер Сергей Венгеров сообщил, что французы смогли увидеть на этот раз 11 прижизненных изданий книг поэта. Самая первая из них - "Я" (1913) - вышла в свет тиражом всего 300 экземпляров.

Привлекло всеобщее внимание и оригинальное издание знаменитого "Разговора с фининспектором о поэзии" (1926), в котором Маяковский поднимал тему места и роли поэзии в общественной жизни. В иллюстрировании ряда книг поэта участвовал Александр Родченко, первым применивший для этого фотомонтаж.

"Окна РОСТА"

Участники вечера напомнили и об "Окнах РОСТА", которые выпускались в 1918-1921 годах Российским телеграфным агентством, переименованным позднее в ТАСС. Рисовал плакаты и писал к ним тексты Владимир Маяковский. Как вспоминал сам поэт и художник, это были "телеграфные вести, моментально переделанные в плакат".

От имени собравшихся известный французский писатель и журналист Дмитрий де Кошко поблагодарил руководителя парижского представительства Россотрудничества Екатерину Солоцинскую, других инициаторов проекта за организацию этой встречи. "Мы вновь смогли ощутить магию стихов Маяковского, открыть для себя новые страницы в его творческой биографии", - отметил писатель.

Новая встреча с литературой России

Следующей большой встречей французов с российской литературой, сообщил де Кошко ТАСС, станут уже в самое ближайшее время Дни русской книги в Париже. Они пройдут 3-4 февраля в мэрии V столичного округа, на территории которого находятся знаменитая Библиотека Святой Женевьевы и один из первых университетов Европы - Сорбонна.

"В дни фестиваля французы смогут встретиться с российскими писателями, побывать на круглых столах, читательских конференциях, концертах, кинопросмотрах, - отметил де Кошко. - Группе славистов Франции будут вручены награды за лучшие французские переводы книг российских авторов".