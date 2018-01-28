В Санкт-Петербурге простились с Людмилой Сенчиной

Родственники Людмилы Сенчиной (на первом плане), певцы Александр Розенбаум и Иосиф Кобзон (слева направо на втором плане) © Александр Демьянчук/ТАСС

Церемония прощания с актрисой, певицей Людмилой Сенчиной в Театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге © Александр Демьянчук/ТАСС

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Родственники Людмилы Сенчиной (на первом плане), певцы Александр Розенбаум и Иосиф Кобзон (слева направо на втором плане) © Александр Демьянчук/ТАСС

Церемония прощания с актрисой, певицей Людмилой Сенчиной в Театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге © Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. В воскресенье в Санкт-Петербурге прошло прощание с народной артисткой России Людмилой Сенчиной. Гражданская панихида прошла в Театре музыкальной комедии, передает корреспондент ТАСС.

На панихиде была оглашена телеграмма соболезнования президента России Владимира Путина, в которой он назвал уход певицы "большой, невосполнимой утратой для музыкального искусства, для всей отечественной культуры".

Песни в исполнении Сенчиной "навсегда останутся в сердцах миллионов людей, всех, кто знал и ценил эту замечательную певицу, восхищался ее искусством", написал в своей телеграмме соболезнования премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила в своем отклике, что "ее творчество много лет дарило людям радость и самые светлые чувства". Слова соболезнования направил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который отметил проникновенный, неповторимый талант певицы.

Среди тех, кто выразил в этот день в телеграммах слова соболезнования, были министр культуры России Владимир Мединский и министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Проститься с певицей пришли в этот день депутат Госдумы заслуженная артистка России Елена Драпеко, народные артисты России Иван Краско, Михаил Боярский, Андрей Ургант, Николай Буров, заслуженная артистка РФ Наталья Фиссон, писатель Семен Альтов, композитор Игорь Корнелюк, чьи песни исполняла Людмила Сенчина.

Слова соболезнования также произнес академик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов: "Очень жаль, что ушла Людмила Сенчина, я ее тоже очень любил".

"Людмила Сенчина была символом Санкт-Петербурга. Наш сердечный долг - увековечить ее память", - сказал в прощальном слове председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон, который не раз выступал вместе с Сенчиной, на церемонии прощания спел в память о ней песню "Зашумит ли клеверное поле". Народный артист России, певец и поэт Александр Розенбаум признался, что "редко встречал таких действительно солнечных людей, как Людмила Сенчина". "Это наше питерское солнце. Она была настоящей ленинградской жемчужиной", - сказал он.

На гражданской панихиде выступили народная артистка России Зоя Виноградова, народный артист России Виктор Кривонос и другие артисты театра Музыкальной комедии, а также главный режиссер большого концертного зала "Октябрьский" Геннадий Шагаев, профессор Санкт-Петербургской консерватории Ирина Тайманова.

Гражданская панихида прошла при переполненном зале, сотни горожан пришли с цветами. Певицу проводили долгими аплодисментами. Затем траурная процессия направилась в Собор Владимирской иконы Божией матери, где прошло отпевание артистки. Певицу похоронили согласно ее завещанию на Смоленском православном кладбище. Могила артистки появилась недалеко от того места, где в 2012 году похоронили народного артиста России певца Эдуарда Хиля, с которым Людмила Сенчина не раз выступала дуэтом.

Людмила Сенчина родилась 13 декабря 1950 года на Украине в Николаевской области; окончив школу переехала в Ленинград. После окончания музыкального училища им. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории Людмила Сенчина была приглашена в Ленинградский государственный театр музыкальной комедии, где сыграла и спела ведущие партии, продолжая выступать с оркестром Анатолия Бадхена на крупнейших концертных площадках страны. В 1975 году Сенчина ушла из театра и стала ведущей солисткой Ленинградского государственного концертного оркестра.

Она работала с Василием Соловьевым-Седым, Мишелем Леграном, Андреем Петровым, Давидом Тухмановым и другими композиторами. Людмила Сенчина принимала участие во многих телевизионных проектах, концертах, снималась в кино. Особенную популярность и любовь зрителей певице принесли песни "Золушка", "Белой акации гроздья душистые", "Любовь и разлука".