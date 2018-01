В США в 60-й раз назовут лауреатов премии Grammy

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Национальная академия искусства и техники грамзаписи США назовет в воскресенье вечером лауреатов музыкальной премии Grammy, которая будет вручаться в 60-й раз. Трансляцию из нью-йоркского комплекса Madison Square Garden телекомпания CBS начнет в 19:30 по местному времени (03:30 мск 29 января).

Шоу, которое будет продолжаться три с половиной часа, будет вести комедийный актер Джеймс Корден. На награды в 84 категориях претендуют артисты, выступавшие в период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года, а также произведения, выход которых состоялся в этот период.

Четыре главных номинации

В номинации "Запись года", которая вручается за отдельную композицию ее исполнителю, за первенство поборются Кендрик Ламар с песней "Humble" и Бруно Марс с композицией "24k Magic". Конкуренцию им составят пуэрториканские певцы Луис Фонси и Дэдди Янки Cингл с хитом "Despacito", записанным при участии канадской звезды Джастина Бибера, а также рэпер Джей-Зи с песней "The Story of O. J." и Чайлдиш Гамбино с его синглом "Redbone".

Соперничество Кендрика Ламара, Джей-Зи, Бруно Марса и Чайлдиш Гамбино идет и в категории "Альбом года". Ламар выдвинут на Grammy за пластинку "DAMN", Джей-Зи - за альбом "4:44". Бруно Марс номинирован за "24k Magic", а рэп-исполнитель Чайлдиш Гамбино - за "Awaken, My Love!". На приз в этой категории претендует и новозеландская певица Lorde с альбомом "Melodrama".

За первенство в номинации "Песня года", которая вручается автору или авторам композиции, соперничают сингл "Despacito" Луиса Фонди, песня "4:44" рэпера Джей-Зи и No I. D., композиция "Issues" Джулии Майклз, Бенни Бланко, Миккела Сторлир Эриксена, Тора Эрика Хермансена и Джастина Дрю Трантера. С ними конкурируют певцы Лоджик, Алиссия Кара, Халид и Арджун Иватури - за композицию "1-800-273-8255", а также Бруно Марс, Филип Лоуренс, Кристофер Броди Браун, Джеймс Фонтлерой, Рэй Чарльз Маккулох, Джереми Ривз, Рэй Ромулус и Джонатан Йип с песней "That's What I Like", которая вошла в альбом "24K Magic".

В пятерке претендентов на Grammy в номинации "Лучший новый исполнитель" - канадская певица Алессия Кара, исполнитель Халид Амхерст Робинсон, певица Джулия Майклз, хип-хоп-исполнитель Lil Uzi Vert и американская исполнительница в стиле ритм-н-блюз Солана Имани Роу, выступающая под сценическим псевдонимом SZA.

Фаворитом нынешнего года считается рэп-исполнитель Джей-Зи, выдвинутый в восьми номинациях, в то время как Кендрик Ламар выдвинут в семи категориях, Бруно Марс - в шести, а рэпер Гамбино и певец Халид - в пяти.

Номинации россиян

В номинациях классической музыки оказались представлены в том числе россияне. Так, дирижер Валерий Гергиев выдвинут на Grammy в категории "Лучшая оперная запись". Гергиев номинирован за запись исполнения Симфоническим оркестром Мариинского театра оперы Николая Римского-Корсакова "Золотой петушок". Вместе с Гергиевым на премию выдвинуты солисты Владимир Феляуэр, Аида Гарифуллина, Кира Логинова, а также продюсер пластинки Илья Петров.

Посмертно может быть удостоен Grammy оперный певец Дмитрий Хворостовский, скончавшийся 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни. Он номинирован в категории "Лучший классический сольный вокальный альбом" за исполнение произведения для голоса и фортепиано на стихи Сергея Есенина "Отчалившая Русь". Вместе с Хворостовским на премию выдвинут дирижер Константин Орбелян.

На награду в категории "Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение" выдвинут 26-летний российский пианист Даниил Трифонов за цикл "Трансцендентных этюдов" Ференца Листа.

Белая роза вместо черного платья

В ходе предстоящей церемонии вручения Grammy участники, как ожидается, будут поднимать тему борьбы с сексуальными домогательствами, которая стала крайне актуальной после публикации в газете The New York Times в конце прошлого года материала о скандальном поведении продюсера Харви Вайнштейна.

С обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. В знак солидарности с участниками движения против сексуального насилия и неравноправия по половому признаку актрисы, участвовавшие 7 января в церемонии вручения кинопремий "Золотой глобус", одели платья темных тонов.

Эту инициативу подхватили организаторы Grammy. Как сообщил журнал Billboard, в знак солидарности с движением протеста против сексуальных домогательств участники церемонии вручения Grammy прикрепят к одежде белые розы.

"Мы должны заявить, что если кто-либо ощущает дискриминацию или же не чувствует себя в безопасности на своем рабочем месте, то есть люди, которые окажут им поддержку", - заявила в интервью Billboard вице-президент компании Roc Nation Мег Харкинс. По ее словам, эта инициатива уже получила широкую поддержку. Белая роза была избрана в качестве "символа надежды, мира, сочувствия и протеста".

История

Идея учреждения премии в области звукозаписи была впервые предложена в середине 1950-х годов, когда происходил отбор первых кандидатов для установки звезд на голливудской "Аллее славы".

В 1957 году в США была основана Национальная академия искусства и техники звукозаписи, учредившая в 1958 году премию, получившую название Grammy (от слова "граммофон", поскольку статуэтка в виде именно этого предмета вручается победителям). Она изготовляется из специального справа компанией Billings Artworks в городе Риджуэй (штат Колорадо).

Первая церемония вручения Grammy состоялась 4 мая 1959 года; она проходила параллельно в двух городах - в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Награды присуждались более чем в 20 номинациях за музыкальные достижения 1958 года. В числе первых обладателей статуэток были такие исполнители, как Элла Фицджеральд, Доменико Модуньо, Фрэнк Синатра (последний был награжден за лучшую обложку альбома). С 1961 года премии присуждаются за год, предшествующий церемонии.

Первым советским исполнителем, удостоенным этой награды, стал пианист Святослав Рихтер (1961, категория "Лучшее сольное классическое исполнение"). Среди музыкантов СССР и России рекордсменом по числу наград в конкурсных номинациях является дирижер и виолончелист Мстислав Ростропович, он получал Grammy пять раз. В 2003 году премию в категории "Альбом для детей в разговорном жанре" получил бывший президент СССР Михаил Горбачев, который вместе с экс-президентом США Биллом Клинтоном и итальянской актрисой Софи Лорен записал для детей музыкальную сказку Сергея Прокофьева "Петя и Волк".