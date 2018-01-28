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В США в 60-й раз назовут лауреатов премии Grammy

Культура
28 января, 12:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, января. /ТАСС

Дирижер Валерий Гергиев выдвинут на Grammy в категории "Лучшая оперная запись", а также посмертно может быть удостоен награды певец Дмитрий Хворостовский

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© REUTERS/Lucas Jackson

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Национальная академия искусства и техники грамзаписи США назовет в воскресенье вечером лауреатов музыкальной премии Grammy, которая будет вручаться в 60-й раз. Трансляцию из нью-йоркского комплекса Madison Square Garden телекомпания CBS начнет в 19:30 по местному времени (03:30 мск 29 января).

Шоу, которое будет продолжаться три с половиной часа, будет вести комедийный актер Джеймс Корден. На награды в 84 категориях претендуют артисты, выступавшие в период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года, а также произведения, выход которых состоялся в этот период.

Четыре главных номинации

В номинации "Запись года", которая вручается за отдельную композицию ее исполнителю, за первенство поборются Кендрик Ламар с песней "Humble" и Бруно Марс с композицией "24k Magic". Конкуренцию им составят пуэрториканские певцы Луис Фонси и Дэдди Янки Cингл с хитом "Despacito", записанным при участии канадской звезды Джастина Бибера, а также рэпер Джей-Зи с песней "The Story of O. J." и Чайлдиш Гамбино с его синглом "Redbone".

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Соперничество Кендрика Ламара, Джей-Зи, Бруно Марса и Чайлдиш Гамбино идет и в категории "Альбом года". Ламар выдвинут на Grammy за пластинку "DAMN", Джей-Зи - за альбом "4:44". Бруно Марс номинирован за "24k Magic", а рэп-исполнитель Чайлдиш Гамбино - за "Awaken, My Love!". На приз в этой категории претендует и новозеландская певица Lorde с альбомом "Melodrama".

За первенство в номинации "Песня года", которая вручается автору или авторам композиции, соперничают сингл "Despacito" Луиса Фонди, песня "4:44" рэпера Джей-Зи и No I. D., композиция "Issues" Джулии Майклз, Бенни Бланко, Миккела Сторлир Эриксена, Тора Эрика Хермансена и Джастина Дрю Трантера. С ними конкурируют певцы Лоджик, Алиссия Кара, Халид и Арджун Иватури - за композицию "1-800-273-8255", а также Бруно Марс, Филип Лоуренс, Кристофер Броди Браун, Джеймс Фонтлерой, Рэй Чарльз Маккулох, Джереми Ривз, Рэй Ромулус и Джонатан Йип с песней "That's What I Like", которая вошла в альбом "24K Magic".

В пятерке претендентов на Grammy в номинации "Лучший новый исполнитель" - канадская певица Алессия Кара, исполнитель Халид Амхерст Робинсон, певица Джулия Майклз, хип-хоп-исполнитель Lil Uzi Vert и американская исполнительница в стиле ритм-н-блюз Солана Имани Роу, выступающая под сценическим псевдонимом SZA.

Фаворитом нынешнего года считается рэп-исполнитель Джей-Зи, выдвинутый в восьми номинациях, в то время как Кендрик Ламар выдвинут в семи категориях, Бруно Марс - в шести, а рэпер Гамбино и певец Халид - в пяти.

Номинации россиян

В номинациях классической музыки оказались представлены в том числе россияне. Так, дирижер Валерий Гергиев выдвинут на Grammy в категории "Лучшая оперная запись". Гергиев номинирован за запись исполнения Симфоническим оркестром Мариинского театра оперы Николая Римского-Корсакова "Золотой петушок". Вместе с Гергиевым на премию выдвинуты солисты Владимир Феляуэр, Аида Гарифуллина, Кира Логинова, а также продюсер пластинки Илья Петров.

Посмертно может быть удостоен Grammy оперный певец Дмитрий Хворостовский, скончавшийся 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни. Он номинирован в категории "Лучший классический сольный вокальный альбом" за исполнение произведения для голоса и фортепиано на стихи Сергея Есенина "Отчалившая Русь". Вместе с Хворостовским на премию выдвинут дирижер Константин Орбелян.

На награду в категории "Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение" выдвинут 26-летний российский пианист Даниил Трифонов за цикл "Трансцендентных этюдов" Ференца Листа.

Белая роза вместо черного платья

В ходе предстоящей церемонии вручения Grammy участники, как ожидается, будут поднимать тему борьбы с сексуальными домогательствами, которая стала крайне актуальной после публикации в газете The New York Times в конце прошлого года материала о скандальном поведении продюсера Харви Вайнштейна.

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Тарана Берк и Мишель Уильямс
© EPA-EFE/MIKE NELSON

Актеры пришли в черном на вручение "Золотого глобуса" в знак протеста против домогательств

С обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. В знак солидарности с участниками движения против сексуального насилия и неравноправия по половому признаку актрисы, участвовавшие 7 января в церемонии вручения кинопремий "Золотой глобус", одели платья темных тонов.

Эту инициативу подхватили организаторы Grammy. Как сообщил журнал Billboard, в знак солидарности с движением протеста против сексуальных домогательств участники церемонии вручения Grammy прикрепят к одежде белые розы.

"Мы должны заявить, что если кто-либо ощущает дискриминацию или же не чувствует себя в безопасности на своем рабочем месте, то есть люди, которые окажут им поддержку", - заявила в интервью Billboard вице-президент компании Roc Nation Мег Харкинс. По ее словам, эта инициатива уже получила широкую поддержку. Белая роза была избрана в качестве "символа надежды, мира, сочувствия и протеста".

История

Идея учреждения премии в области звукозаписи была впервые предложена в середине 1950-х годов, когда происходил отбор первых кандидатов для установки звезд на голливудской "Аллее славы".

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В 1957 году в США была основана Национальная академия искусства и техники звукозаписи, учредившая в 1958 году премию, получившую название Grammy (от слова "граммофон", поскольку статуэтка в виде именно этого предмета вручается победителям). Она изготовляется из специального справа компанией Billings Artworks в городе Риджуэй (штат Колорадо).

Первая церемония вручения Grammy состоялась 4 мая 1959 года; она проходила параллельно в двух городах - в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Награды присуждались более чем в 20 номинациях за музыкальные достижения 1958 года. В числе первых обладателей статуэток были такие исполнители, как Элла Фицджеральд, Доменико Модуньо, Фрэнк Синатра (последний был награжден за лучшую обложку альбома). С 1961 года премии присуждаются за год, предшествующий церемонии.

Первым советским исполнителем, удостоенным этой награды, стал пианист Святослав Рихтер (1961, категория "Лучшее сольное классическое исполнение"). Среди музыкантов СССР и России рекордсменом по числу наград в конкурсных номинациях является дирижер и виолончелист Мстислав Ростропович, он получал Grammy пять раз. В 2003 году премию в категории "Альбом для детей в разговорном жанре" получил бывший президент СССР Михаил Горбачев, который вместе с экс-президентом США Биллом Клинтоном и итальянской актрисой Софи Лорен записал для детей музыкальную сказку Сергея Прокофьева "Петя и Волк".

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Умер Дмитрий Хворостовский Скандал вокруг Харви Вайнштейна
Персоны
Лорен, Софи Клинтон, Билл Синатра, Фрэнк Джоли, Анджелина Фицджеральд, Элла Горбачев, Михаил Сергеевич Гергиев, Валерий Абисалович Рихтер, Святослав Теофилович Ростропович, Мстислав Леопольдович Хворостовский, Дмитрий Александрович
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