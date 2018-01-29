Пианист Даниил Трифонов получил Grammy за инструментальное исполнение

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Премию Grammy в номинации "Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение" завоевал российский пианист Даниил Трифонов. Об этом объявила в воскресенье Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

26-летний музыкант был номинирован в категории "Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение" за цикл "Трансцендентные этюды" Ференца Листа, записанный и изданный в виде альбома. В 2011 году Трифонов стал лауреатом сразу трех престижных конкурсов пианистов: имени Шопена в Варшаве, имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и Конкурса Чайковского в Москве, где он получил Гран-при, Первую премию и Золотую медаль.

За победу в этой категории боролись американский пианист и дирижер Мюррей Перайя за "Французские сюиты" Иоганна Себастьяна Баха; британский виолончелист Стивен Иссерлис; скрипач и дирижер Немецкого камерного филармонического оркестра Бремена Флориан Дондерер за концерты для виолончели Йозефа Гайдна; шведская пианистка Мария Леттберг и дирижер Берлинского филармонического оркестра Ариан Мотияк за работу над концертами для фортепиано российской пианистки и композитора Зары Левиной. Уступили победителю также немецкий скрипач Франк Петер Циммерманн и американский скрипач, дирижер Симфонического оркестра Северогерманского радио Алан Гилберт (исполнение концертов для скрипки 1 и 2 Дмитрия Шостаковича).

"Лучшая оперная запись"

Премию Grammy в номинации "Лучшая оперная запись" получили Ганс Граф и Хьюстонский симфонический оркестр за исполнение оперы "Воццек" австрийского композитора Альбана Берга.

Награда не досталась Валерию Гергиеву и Симфоническому оркестру Мариинского театра за исполнение оперы Николая Римского-Корсакова "Золотой петушок". Кроме того, за премию боролись ансамбль Il Pomo D'Oro под управлением Георгия Петру (опера "Оттон, король Германский" Георга Фридриха Генделя) и коллектив Метрополитен-оперы, который был представлен в номинации дважды - за запись оперы "Лулу" австрийского композитора Альбана Берга под управлением Лотара Кенигса и оперы "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе под управлением Джанандреа Нозеды.

Юбилейная 60-я церемония вручения премий Grammy проходит в воскресенье в нью-йоркском комплексе "Мэдисон-сквер-гарден". Трансляцию ведет телекомпания CBS.