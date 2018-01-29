Департамент древностей Сирии: бои в Африне ведут к разрушению храма богини Иштар

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Военные действия в области Африн (65 километров от Алеппо) угрожают разрушением уникального памятника сиро-хеттской цивилизации - храма богини Иштар. Об этом говорится в переданном агентством SANA в воскресенье заявлении Департамента древностей и музеев Сирии. В документе указывается, что одно из древнейших культовых сооружений (датируется ХIII-Х вв. до н. э.) в районе Айн-Дара оказалось в зоне обстрела турецких войск.

"Сирия призывает ЮНЕСКО и другие международные организации осудить агрессию со стороны Турции, оказать давление на Анкару и заставить ее прекратить уничтожение историко-культурных памятников, находящихся в Африне", - подчеркивается в заявлении.

Военная операция турецких войск под названием "Оливковая ветвь" против курдских отрядов на севере Сирии началась 20 января.

Базальтовый храм в Айн-Даре был обнаружен в 1982 году в ходе раскопок, которые проводили сирийские археологи. В восстановлении его скульптур и барельефов приняли участие японские ученые из Музея древностей Востока в Токио.

В Х веке до н. э. в районе Айн-Дара существовало арамейское государство Бит-Агуши, которое позднее подчинил себе ассирийский царь Салманасар. Город Айн-Дара был его важным духовным центром. У входа в храмовый комплекс, расположенный на холме площадью 50 га, хорошо сохранился гигантский лев из базальта, ставший его визитной карточкой.