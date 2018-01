Бруно Марс и Кендрик Ламар с тремя наградами каждый лидируют на Grammy

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Американские исполнители Бруно Марс и Кендрик Ламар выбились в лидеры на церемонии вручения премий Grammy в Нью-Йорке. Рэпер Джей-Зи пока остается с пустыми руками, хотя выдвигался в рекордно большом количестве категорий.

Марс и Ламар уже победили в трех номинациях каждый. Песня That's What I Like принесла первому исполнителю два "золотых граммофона" в жанре ритм-н-блюз, а также третий трофей благодаря альбому 24K Magic. Ламар оказался сильнейшим в рэпе, получив награду за работу над синглом HUMBLE.

Другой представитель хип-хопа Чайлдиш Гамбино завоевал первую в творческой карьере Grammy благодаря песне Redbone. Ее исполнение было признано лучшим в ритм-н-блюзе.

Через полчаса в Нью-Йорке стартует главное отделение 60-й по счету церемонии раздачи "золотых граммофонов". Насколько известно, действо откроет Ламар. В интервале проходит дефиле по красной ковровой дорожке перед нью-йоркским комплексом "Мэдисон-сквер-гарден".

Безусловным лидером по числу номинаций является Джей-Зи. 48-летний рэпер, автор 13 сольных альбомов и обладатель 21 Grammy, выдвинут в восьми категориях, в том числе в самых престижных - "Запись года" (композиция The Story of O.J.), "Альбом года" (пластинка "4:44"), "Песня года" (одноименный сингл "4:44"). Далее следуют Ламар с семью номинациями, Марс (шесть номинаций), Гамбино и Халид, каждый из которых претендует на "золотой граммофон" в пяти номинациях.