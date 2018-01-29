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Хабенский: фильм "Собибор" призван объединить людей вокруг темы трагедии Холокоста

Культура
29 января, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

По словам актера и режиссера, история Собибора долгое время скрывалась или замалчивалась

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Константин Хабенский

Константин Хабенский

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Новый российский фильм "Собибор", посвященный восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году, призван объединить людей вокруг этой трагедии. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал Константин Хабенский, выступивший режиссером кинокартины и исполнителем главной роли.

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Он не стал комментировать ситуацию вокруг отказа допустить Россию к участию в обновлении музея "Собибор". "Мы делаем и мы сделаем кино, которое, я очень надеюсь, объединит, а не разобщит. И споры на этом могут закончиться", - сказал Хабенский.

По словам актера и режиссера, история Собибора достаточно долгое время скрывалась или замалчивалась. "Сейчас она открылась, сейчас о ней говорят, сейчас это предмет споров, но я считаю, что художественное кино, если оно получается и если оно эмоционально воздействует на зрителей, то это не предмет спора - это предмет единения", - подчеркнул Хабенский.

"Мне предложили эту тему (для работы над фильмом). Как человек немного мыслящий, чувствующий и думающий, я понял, что от этой темы отказываться нельзя. Можно попробовать поискать в ней те человеческие, правильные нотки или моменты, которые бы и сегодня затрагивали наших зрителей", - заключил Хабенский.

Фильм "Собибор" выйдет в прокат весной 2018 года.

Собибор

Концлагерь Собибор (располагался на территории Польши) действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления Музея - Места Памяти в Собиборе в 2013 году. Его инициаторами выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, представители которых входят в состав оргкомитета. Россия положительно отреагировала на приглашение.

Однако в июле 2017 года Варшава сообщила, что на заседании Международного управляющего комитета было решено продолжать сотрудничество без участия России. Такое изменение позиций Нидерландов, Словакии и Израиля вызвало недоумение и непонимание в Москве. Позднее на встрече с президентом РФ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поддержке израильской стороной российского участия в проекте.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин Хабенский, Константин Юрьевич
Темы
Вторая мировая война Великая Отечественная война
Страны
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