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Пианист Трифонов заявил, что премия Grammy поможет ему знакомить людей с классикой

Культура
30 января, 1:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, января. /ТАСС

Музыкант получил награду в категории "Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение"

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НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Российский пианист Даниил Трифонов, ставший в воскресенье обладателем премии Grammy, полагает, что данная награда поможет ему знакомить аудиторию с классической музыкой. Об этом говорится в заявлении исполнителя, распространенном в понедельник по электронной почте представляющей его компанией 21C Media Group.

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"Меня переполняют чувства в связи с тем, что я был удостоен премии Grammy Национальной академии искусства и техники грамзаписи США за мой альбом "Трансцендентных этюдов" Листа, - отметил Трифонов. - Для меня основная задача состоит в том, чтобы как можно более широкую аудиторию знакомить с такой музыкой, которая обладает способностью приводить и в трепет, и в восторг. Награда Grammy, без сомнения, поможет в этом".

Трифонов выразил признательность своему учителю Сергею Бабаяну, а также компаниям Deutsche Grammophon и Universal Classics за "бесценную помощь во время записи".

Национальная академия искусства и техники грамзаписи США объявила о том, что Трифонов стал лауреатом премии, в воскресенье. 26-летний музыкант был удостоен награды в категории "Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение" за цикл "Трансцендентные этюды" Ференца Листа, записанный и изданный в виде альбома. В 2011 году Трифонов стал лауреатом сразу трех престижных пианистических конкурсов: имени Шопена в Варшаве, имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и Конкурса Чайковского в Москве, где он получил Гран-при, Первую премию и Золотую медаль.

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