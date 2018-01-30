Музейное объединение им. Глинки переименуют в Российский национальный музей музыки

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Всероссийское музейное объединения музыкальной культуры им. М. И. Глинки (ВМОМК им. М. И. Глинки) переименовано в Российский национальный музей музыки. Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный директор учреждения Михаил Брызгалов.

"15 января этого года министром культуры РФ подписан приказ о переименовании Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени Глинки. Отныне он называется Российский национальный музей музыки", - сказал Брызгалов. В данный момент идет регистрация нового названия, которая, как планируется, завершится 6 февраля.

Глава музейного объединения подчеркнул, что за сменой названия стоит новая концепция учреждения. "За долгие годы - музею 105 лет - собран большой фонд, и мы должны сегодня продолжить собирать и популяризировать наши фонды как российское национальное музыкальное наследие", - пояснил он.

Брызгалов также напомнил, что это не первое переименования учреждения: до 1954 года музей носил имя основателя Московской консерватории Николая Григорьевича Рубинштейна, а затем, в честь 150-летия со дня рождения Михаила Ивановича Глинки, получил новое название. "С этим связана и некоторая путаница", - заметил гендиректор. "Некоторые считают музейное объединение мемориальным".

"На самом деле, это национальный музей музыки, самый крупный музей музыки в мире по фондовому собранию - миллион единиц хранения. Это настоящая сокровищница российской культуры", - отметил собеседник агентства.

ВМОМК им. М. И. Глинки - это хранилище уникального собрания нотных и литературных авторских рукописей, исследований по истории культуры, редких книг, нотных изданий, предметов из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов - крупнейшего собрания струнных инструментов мастеров разных стран и эпох. Среди хранящихся здесь инструментов - шедевры Страдивари, семей Гварнери, Амати. В состав объединения входят Центральный музей музыкальной культуры, музеи-квартиры А. Б. Гольденвейзера и Н. С. Голованова, Мемориальная усадьба Ф. И. Шаляпина, Музей "П. И. Чайковский и Москва", Музей С. С. Прокофьева и создаваемый Дом-музей С. И. Танеева.