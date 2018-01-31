Ренат Ибрагимов даст большой праздничный концерт в Кремле в честь своего 70-летия

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Народный артист России Ренат Ибрагимов в честь своего 70-летия даст в среду большой праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Об этом сообщил ТАСС сам певец.

Юбилей артист отпраздновал 20 ноября.

"Я очень рад очередной юбилей снова встретить на главной сцене страны - в Кремлевском дворце", - признался Ибрагимов.

Концерт будет построен по мотивам автобиографической книги Ибрагимова "По морю жизни". Сначала гости вечера смогут очутиться в татарской деревне из детства певца, а затем через песни проследить его творческий путь. Вместе с юбиляром на сцену выйдут участницы шоу "Голос" Дина Гарипова, Маргарита Позоян, Ксана Сергиенко.

Ренат Ибрагимов начинал музыкальную карьеру как оперный певец - на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. Джалиля он исполнил ведущие партии в "Князе Игоре", "Кармен", "Фаусте", "Евгении Онегине" и "Пиковой даме". Широкую известность ему принесла победа в конкурсе "Алая гвоздика" в 1975 году. Среди наиболее известных эстрадных песен в его репертуаре - "Верни мне музыку", "Дарите женщинам цветы", "Любовь настала" и другие. Ибрагимов - частый участник музыкальных телепроектов, входит в состав жюри различных фестивалей и музыкальных конкурсов.