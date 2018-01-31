СМИ: рэпер DMX помещен под стражу за нарушение условий освобождения под залог

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Рэпер и актер DMX, признавший ранее в суде в США свою вину в неуплате налогов в размере $1,7 млн, помещен под стражу за нарушение условий освобождения под залог. Об этом сообщил во вторник портал TMZ.

Рэпер, настоящее имя которого Эрл Симмонс, был отпущен под залог в прошлом году при условии, что он будет проходить лечение от наркозависимости. Исполнителю было разрешено покидать клинику, однако рядом с ним должен был постоянно присутствовать врач.

По данным TMZ, DMX нарушил данные правила, самовольно покинув медучреждение. В частности, очевидцы видели его в одном из баров в Сент-Луисе (штат Миссури) распивающим спиртные напитки. Впоследствии в крови DMX также были обнаружены следы наркотических веществ. В результате судья Джед Ракофф назвал "большой ложью" заверения рэпера и его адвокатов в том, что он намерен соблюдать условия освобождения под залог и пройти лечение, и отправил его за решетку до даты оглашения вердикта.

Как ранее установила прокуратура штата Нью-Йорк, рэпер перестал платить налоги с начала 2000-х годов и скрывал истинный размер своих доходов несколькими способами. Он, в частности, расплачивался наличными и пользовался банковскими счетами своих менеджеров и знакомых. В 2011 и 2012 годах рэпер в своей налоговой декларации не указал размер доходов. При этом, по данным TMZ, в указанные годы DMX заработал соответственно $353 тыс. и $542 тыс.

Рэперу, признавшему свою вину, грозит до пяти лет тюрьмы, три года под присмотром правоохранительных органов после освобождения, а также штраф в размере $100 тыс. Исполнителю также придется выплатить $1,7 млн налогов, которые он задолжал государству.

47-летний DMX известен тем, что шесть его альбомов дебютировали на первом месте в хит-параде музыкального журнала Billboard. Он снялся почти в 20 фильмах, включая боевики "Ромео должен умереть" (Romeo Must Die, 2000) и "От колыбели до могилы" (Cradle 2 the Grave, 2003).