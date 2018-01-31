Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в США отклонил иск против группы U2 по обвинению в плагиате

Культура
31 января, 2:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, января. /ТАСС

По мнению судьи, 12-секундное гитарное соло, в краже которого обвиняли ирландских музыкантов, не является "достаточно значительной" частью композиции

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Jordan Strauss/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил во вторник иск, поданный британским композитором и гитаристом Полом Роузом, обвинившим ирландскую рок-группу U2 в плагиате. Об этом сообщило агентство Reuters.

С обвинениями против U2 Роуз выступил в феврале прошлого года. Он утверждал, что группа позаимствовала 12-секундное гитарное соло из его инструментальной композиции Nae Slappin. Ирландцы якобы использовали данный фрагмент в своей песне The Fly, вошедшей в альбом 1991 года Achtung Baby. Британец требовал компенсации в размере не менее $5 млн от U2 и звукозаписывающей компании Island Records.

Смотрите также

NY Post: британский музыкант обвинил группу U2 в плагиате

U2 попросила суд в США отклонить иск по обвинению в плагиате

Адвокаты группы в свою очередь указывали, что в целом "между песнями отсутствует сходство". Они выражали уверенность в том, что к такому же заключению придет любое жюри присяжных.

Как отмечает Reuters, рассматривавшая дело судья Дениз Коут заявила, что небольшой музыкальный фрагмент, в краже которого Роуз обвиняет ирландский коллектив, не является "достаточно значительной" частью 3,5-минутной Nae Slappin, чтобы можно было вести речь о полноценном плагиате. В любом случае суд не смог прийти к заключению, что музыканты из U2 целенаправленно скопировали указанное соло, отметила Коут.

Группа U2 была основана в Ирландии в 1977 году Полом Дэвидом Хьюстоном (известен под псевдонимом Боно) и его школьными друзьями. В 1979 году музыканты получили широкую известность. На их счету 22 премии Grammy - больше, чем у какой-либо другой группы в мире. В 2005 году U2 включили в американский Зал славы рок-н-ролла.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Ирландия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
6
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
7
Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама