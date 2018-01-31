Суд в США отклонил иск против группы U2 по обвинению в плагиате

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил во вторник иск, поданный британским композитором и гитаристом Полом Роузом, обвинившим ирландскую рок-группу U2 в плагиате. Об этом сообщило агентство Reuters.

С обвинениями против U2 Роуз выступил в феврале прошлого года. Он утверждал, что группа позаимствовала 12-секундное гитарное соло из его инструментальной композиции Nae Slappin. Ирландцы якобы использовали данный фрагмент в своей песне The Fly, вошедшей в альбом 1991 года Achtung Baby. Британец требовал компенсации в размере не менее $5 млн от U2 и звукозаписывающей компании Island Records.

Адвокаты группы в свою очередь указывали, что в целом "между песнями отсутствует сходство". Они выражали уверенность в том, что к такому же заключению придет любое жюри присяжных.

Как отмечает Reuters, рассматривавшая дело судья Дениз Коут заявила, что небольшой музыкальный фрагмент, в краже которого Роуз обвиняет ирландский коллектив, не является "достаточно значительной" частью 3,5-минутной Nae Slappin, чтобы можно было вести речь о полноценном плагиате. В любом случае суд не смог прийти к заключению, что музыканты из U2 целенаправленно скопировали указанное соло, отметила Коут.

Группа U2 была основана в Ирландии в 1977 году Полом Дэвидом Хьюстоном (известен под псевдонимом Боно) и его школьными друзьями. В 1979 году музыканты получили широкую известность. На их счету 22 премии Grammy - больше, чем у какой-либо другой группы в мире. В 2005 году U2 включили в американский Зал славы рок-н-ролла.