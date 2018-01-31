Гастроли японского театра кабуки пройдут в сентябре в Москве и Петербурге

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Японский театр кабуки в сентябре выступит в Москве и Санкт-Петербурге. Продажа билетов на спектакли артистов страны Восходящего солнца стартует в столице 1 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного театрального фестиваля имени Чехова, который является организатором гастролей с российской стороны.

Собеседница агентства проинформировала, что предстоящему визиту одной из трупп знаменитого театра кабуки в Россию будет посвящена пресс-конференция, которая состоится в среду в столичном отеле "Марриотт Гранд", где с журналистами встретятся посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, генеральный директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин и другие.

Гастроли театра кабуки пройдут в рамках перекрестного Года культуры России и Японии, которым президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявили 2018 год. По мнению чрезвычайного и полномочного посла Японии в РФ Тоехисы Кодзуки, "спектакли театра кабуки станут одним из центральных событий программы Года".

Труппы кабуки крайне редко выезжают за пределы своей страны. Первые в истории театра кабуки зарубежные гастроли состоялись в Москве и Ленинграде в 1928 году и, несмотря на непривычность и своеобразие жанра, покорили советскую публику. Предстоящие гастроли ознаменуют 90-летие этого памятного события, подчеркнули в пресс-службе Чеховского фестиваля.

Спектакли в Москве состоятся с 9 по 15 сентября на сцене Театра им. Моссовета. Показы в Санкт-Петербурге пройдут 19-22 сентября на сцене Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. Перед российскими зрителями выступит одна из самых известных трупп кабуки - Сётику Гранд Кабуки - Тикамацу-дза из Токио, которая покажет два спектакля, представляющие традиционные для кабуки жанры севамоно (любовная или семейная драма) и митиюки (танцевальная интерлюдия).

В основе первого спектакля под названием "Кэйсэй Хангонко" - пьеса Модзаэмона Тикамацу (1653-1724), имеющего славу "японского Шекспира". Второй спектакль "Ёсинояма" являет собой танцевальную интерлюдию митиюки, что дословно означает "путь, дорога". Зрители увидят на сцене выдающегося актера кабуки и основателя труппы Накамура Гандзиро IV, сообщили в пресс-службе Чеховского фестиваля.

О театре кабуки

Кабуки - вид традиционного японского театра, сочетающий в себе жанры танца, пения, драмы и музыкальные композиции. Этот вид театра появился в XVII столетии и может быть назван народным японским театром, так как его мотивами первоначально являлись традиционные японские мифы и сказания.

Актерам кабуки наносится сложный грим, их облачают в яркие наряды, на которые нанесено большое количество особой символики, имеющей определенный смысл. На японском языке "кабуки" обозначается тремя иероглифами - "танец, песня и мастерство".

Сцена имеет особое устройство. Деревянный помост - "ханамити" - тянется от левого края сцены через весь зрительный зал. Ханамити используется как для прихода и ухода актеров со сцены, так и для обыгрывания некоторых моментов пьесы. Также в кабуки была впервые в мире применена вращающаяся сцена.

Примечателен и такой факт: в классическом кабуки выступают исключительно мужчины. Артисты, играющие женщин, называются "оннагати".