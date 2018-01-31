Поэтесса Хелен Данмор посмертно удостоена главной премии "Коста" за лучшую книгу года

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Британская поэтесса, писательница и автор детских книг Хелен Данмор (1952-2017) во вторник была посмертно удостоена литературной премии "Коста" (Costa Book Award) за лучшую книгу 2017 года. Об этом сообщает сайт премии.

Лучше книгой признан сборник стихов Данмор Inside the Wave (в переводе - "Внутри волны" или "В волне"), написанный в последние недели ее жизни. Писательница, у которой было диагностировано онкологическое заболевание, умерла 5 июня минувшего года.

Данмор стала вторым в истории посмертным лауреатом главной премии "Коста" после поэта Теда Хьюза (1930-1998). Награду в £30 тыс. (более $42 тыс.) на состоявшейся в Лондоне церемонии вручения премии получили муж поэтессы Фрэнк Чарнли и их дети: сын Патрик и дочь Тесс.

Стихи в сборнике Inside the Wave посвящены ощущению границы между жизнью и смертью, где жизнь - это пребывание в волне, которая может существовать только в движении, но которая обречена на то, чтобы разбиться и исчезнуть. "Изумительный сборник стихов - последнее, великое достижение", - приводит сайт премии мнение литературного жюри о произведении поэтессы.

Литературная премия "Коста", которая до 2006 года именовалась Уитбредовской премией (Whitbread Book Award), ежегодно присуждается уже на протяжении более чем четырех с половиной десятилетий, с 1971 года. Претендовать на нее могут писатели и поэты Британских островов, то есть двух стран - Великобритании и Ирландии. Премия считается одной из наиболее авторитетных наград в области англоязычной литературы и присуждается Ассоциацией книготорговцев Великобритании.