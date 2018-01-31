В Минкультуры рассказали, какой должна быть сеть культурных центров в России

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Культурные центры в России должны быть прежде всего нацелены на предоставление доступа к искусству на современной основе. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

Президент России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами 30 января призвал создавать по всей стране сеть культурных центров для обучения и проведения мероприятий.

Аристархов отметил, что такие центры должны быть нацелены на предоставление "на современной основе доступа к различным культурным благам". "Там же должен быть доступ в интернет, обязательно. Современная библиотека невозможна без доступа к нашим оцифрованным книжным коллекциям. То есть такая точка сосредоточения культурной жизни в регионе", - пояснил он.

Если речь идет о каком-то небольшом муниципальном образовании, в культурных центрах могут быть под одной крышей и библиотека, и пространство со сценой, и музейные экспозиции, и краеведческие музеи. Если же речь идет о больших городах, то необходимо обеспечить, чтобы "в данном городе были в наличии все необходимые, по нашим нормативам, учреждения культуры", сказал Аристархов. "Это театр или несколько театров, библиотека, музей или несколько музеев и другие. Речь идет о том, чтобы сделать максимально удобными и доступными для населения все эти наши культурные учреждения", - пояснил собеседник агентства.

Рекомендации министерства культуры

По его словам, министерство ведет эту работу уже не первый год, поскольку "еще поручениями президента от 2012 года была команда сделать центры культурного развития". По словам первого замминистра, на сегодняшних день создано два больших культурных центра - в Первоуральске Свердловской области и в Калуге, а также с троится третий во Владивостоке.

Кроме этого, отметил Аристархов, меньших центров культурного развития, так называемых многофункциональных культурных центров, построено уже 37. "Указ президента, которым была дана команда сделать их пять штук, уже перевыполнена кратно. <...> В наших планах построить еще несколько до конца текущего года", - сообщил он.

По словам Аристархова, это центры, которые создаются в малых городах. "Конечно, по-хорошему, надо так, чтобы равномерно по всей территории России с учетом плотности населения были такие центры. Поэтому нами выпущены в прошлом году рекомендации для регионов о минимально необходимой плотности наших учреждений культуры - театров, кинотеатров, библиотек, музеев и так далее. Мы их сейчас дорабатываем с учетом пожеланий регионов и сделаем в этом году новую их редакцию", - сказал собеседник агентства.

Программа "Большие гастроли"

Аристархов отметил, что некоторые из учреждений культуры могут быть не в каждом городе. "Допустим, цирк. Сегодня в нашей сети Росгосцирка цирков почти 50, но это даже не каждый субъект Федерации. Понятно, что мы не сможем сделать цирки в каждом городе. Но мы можем сделать так, чтобы так называемый конвейер цирковых гастролей работал, чтобы вся страна видела по очереди наши самые замечательные цирковые номера", - рассказал замминистра.

То же самое, по его словам, касается и выставок. "Мы проводим выставки не просто в каждом отдельном музее, мы запустили программу передвижного выставочного фонда, который перемещается от крупнейших музеев по городам России и тем самым обеспечивает доступ, чтобы наши жители страны видели шедевры коллекций, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге и других городах", - сообщил Аристархов.

Он отметил, что в театральной части ту же самую функцию выполняет программа "Большие гастроли". "Мы за счет федерального бюджета субсидируем гастроли крупнейших федеральных театров по России, с одной стороны, а с другой стороны, мы помогаем театрам малых городов России, театрам региональным, чтоб их увидели зрители других регионов и зрители столицы нашей. Это наши основные меры по повышению доступности для наших граждан нашей культуры", - рассказал замминистра.