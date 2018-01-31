Умер создатель мультфильмов про кота Леопольда

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Лауреат Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей, советский режиссер анимационных картин Анатолий Резников, создававший мультфильмы про кота Леопольда, скончался в Германии на 78-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила в среду кинокритик Сусанна Альперина.

"Мне позвонили друзья из Германии, там находился Резников, которые дружат с его семьей, и сообщили эту печальную новость", - сказала критик. По ее данным, это случилось в среду около 11:00 мск.

В Союзе кинематографистов РФ ТАСС не смогли подтвердить эту информацию. "Мы знаем только, что он тяжело болел, лечился в Германии", - сказала собеседница агентства.

В 1970-м году Резников пришел на центральное телевидение, в творческое объединение "Экран". Известность режиссеру принесли мультфильм "Раз ковбой, два ковбой" и серия фильмов о приключениях кота Леопольда по сценариям Аркадия Хайта. Всего на его счету более сорока мультфильмов.