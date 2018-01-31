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Экскурсии Музея истории российской литературы свяжут мемориальные дома писателей

Культура
31 января, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

В состав музея им В. И. Даля входит десять мемориальных музеев

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля (ГМИРЛИ) планирует создать экскурсионные маршруты и туры, включающие посещение мемориальных домов великих писателей, входящих в состав музея. Об этом в среду на презентации концепции развития ГМИРЛИ в Министерстве культуры РФ рассказал директор музея Дмитрий Бак.

"Мы впервые ставим вопрос о едином call-центре, и о создании экскурсий, которые соединят дома писателей. Таким образом, наш посетитель получит сразу весь набор экскурсий к Чехову, Пастернаку и к Алексею Толстому, чего раньше не было на протяжении десятилетий", - сказал Бак. Он также рассказал, что спектр экскурсий может быть "весьма разнообразным - в них могут быть включены, например, экскурсии-прогулки или поездки, соответствующие перемещениям из одного мемориального дома в другой".

В настоящее время коллекция музейных предметов (рукописи, фотографии, книги, негативы, графика, живопись, аудиозаписи, предметы декоративно-прикладного искусства) целиком обеспечивает работу десяти мемориальных музеев, входящих в состав ГМИРЛИ. Экспозиции в них посвящены творчеству Михаила Лермонтова, Антона Чехова, Фёдора Достоевского, Бориса Пастернака, Алексея Толстого, Михаила Пришвина, Корнея Чуковского, Александра Солженицына, Александра Герцена и Валерия Брюсова. Все они располагаются в разных округах Москвы и Московской области.

Согласно концепции развития музея, имеющейся в распоряжении ТАСС, единый сall-центр, который планируется создать, будет "аккумулировать в единой базе данных как традиционные экскурсии по каждому из мемориальных домов по отдельности, так и межмузейные экскурсии. Осуществление взаимодействия с туристическими компаниями и туроператорами, ориентированными на культурный туризм, также входит в число задач единого сall-центра".

Также Бак рассказал о желании открытия мультимедийного комплекса "Десять мемориальных домов музея имени Даля". "Здесь компактно на небольшой территории будут представлены экспозиции наших всех десяти мемориальных домов. Это будет интерактивная карта нашего музея", - сказал он.

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