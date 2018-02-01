Фильм "Селфи" с Константином Хабенским выходит в российской прокат

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Картина "Селфи" по роману Сергея Минаева "ДухLess XXI века. Селфи" в четверг выходит на широкие экраны. Главную роль в фильме исполнил Константин Хабенский, режиссером выступил Николай Хомерики.

Фильм рассказывает историю о писателе и телеведущем Владимире Богданове, которому предстоит бороться за свою личность с двойником. Хабенский, рассказывая о работе над своей ролью, отметил, что ему было интересно играть сразу двух разных персонажей. "И у того, и у другого [персонажа] есть своя правда и свое устремление. Один мечтает влезть в шкуру другого, а другой мечтает, как можно скорее сбросить и вернуться к истокам", - рассказал актер после презентации фильма.

"Это было интересно, поискать свою правду даже у такого маньяка, который приходит и говорит: а давайте общаться нормально, давайте делать свое дело. Если ты назвался писателем, давай писать книги, давай не повторяться, давай говорить людям "спасибо" и т. д. Приходит человек и говорит очень простые вещи - давайте жить по-человечески. А как еще достучаться до мозгов?", - сказал Хабенский.

По словам Минаева, это история о личностном кризисе. "Это фильм про публичное одиночество и про попытку себя перезапустить, передпридумать. Про то, что у каждого из нас есть несколько шансов меняться, иногда под воздействием таких ужасных обстоятельств", - сказал писатель, добавив, что один из посылов, которые авторы заложили в кино - это то, что "в современном мире люди довольно безразличны друг к другу, само существование друг друга становится, некоторым образом, всего лишь декорацией".

По мнению Хабенского, кризисы помогают человеку двигаться вперед. "Слава богу, что человек сталкивается с творческими тупиками и кризисами, это дает движение вперед. Если не бегать как белка в колесе, а остановиться и задуматься, в какую сторону ты идешь, и нужно ли тебе туда идти", - заметил актер. Режиссер Николай Хомерики, в свою очередь, сказал, что центральная проблема фильма - в выборе между "быть" и "казаться". Он также рассказал, что работает над новым проектом - историческим триллером, деталей режиссер не уточнил.

Продюсерами картины выступили Петр Ануров, Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский. Роли исполнили Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Юлия Хлынина и Северия Янушаускайте.