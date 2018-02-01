В Италии открываются Дни духовной культуры России

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Дни духовной культуры России, которые являются частью фестиваля "Русские сезоны", начинаются в четверг в Италии. Они откроются форумом "Святыни неразделенного христианства", участники которого обсудят взаимодействие России и Италии в сфере сохранения и популяризации общего культурного и духовного наследия, а также перспективы развития паломнического и религиозного туризма.

Общие святыни

"Название форуму дано в честь нового туристического маршрута "Святыни неразделенного христианства", который мы будем презентовать в рамках этого форума", - рассказала в интервью ТАСС заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, возглавляющая российскую делегацию. "Форум будет посвящен как материальной, так и нематериальной культуре, тому, что подчеркивает нашу европейскую идентичность", - сказала Манилова. Она отметила, что к идее создания этого туристического маршрута привело большое количество общих святынь, значимых как для католиков, так и для православных. Маршрут будет постоянно дополняться и расширяться, а презентовать его на форуме будет директор Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино Вадим Дуда.

"Итальянская делегация на форуме будет очень представительной. В нее войдут члены правительства Италии и Ватикана, крупнейшие туроператоры, деятели культуры, представители бизнеса. В состав российской делегации входят директор "иностранки" Вадим Дуда, председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, директор музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая, директор Русского музея Владимир Гусев, представители туриндустрии, Русской православной церкви, ведущих российских паломнических организаций и другие", - сообщила Манилова.

На форуме будут презентованы культурно-познавательные маршруты России, интересные итальянской стороне. "Мы будем презентовать итальянцам национальный проект "Серебряное ожерелье" России и новый маршрут "Памяти императорской семьи Романовых" к 100-летию мученической гибели царской семьи. Автором идеи и главным разработчиком является известный историк Анна Громова. Это удобный пакетированный профессиональный маршрут", - рассказала Манилова.

Кроме того, по словам замминистра, одновременно с форумом откроется выставка детского рисунка "Душа России", на которой будут представлены лучшие работы учащихся художественных школ из 42 регионов России.

Рабочие вопросы

В четверг в рамках визита российской делегации в Рим состоится очередное заседание совместной российско-итальянской рабочей группы по культуре и туризму с участием заместителя министра культуры Италии Дорины Бьянки.

"Основным вопросом на повестке дня станет статус Италии в качестве страны-гостя на предстоящем VII Санкт- Петербургском международном культурном форуме. Италия уже приняла наше предложение об этом статусе, и теперь мы должны донести до них все нюансы участия на правах страны-гостя", - рассказала Манилова.

По словам замминистра, на заседании будет подниматься вопрос совместного проекта России и Италии в области музейного сотрудничества "Музеитальяни". "Суть проекта заключается в предоставлении российским музеям в так называемую безвозмездную аренду на несколько лет экспонатов из запасников итальянских музеев. Итальянская сторона готова к такому сотрудничеству для обогащения коллекций, в первую очередь наших региональных музеев", - отметила Манилова. Она уточнила, что координатором проекта с российской стороны выступает директор Русского музея Владимир Гусев.

В ходе заседания будет также обсуждаться идея создания в России первого государственного Центра реставрации музыкальных инструментов на базе Российского национального музея музыки при содействии Фонда Антонио Страдивари. "Инициатором идеи выступает директор музея музыки Михаил Брызгалов. Нам очень важен в этом вопросе опыт итальянских коллег и их специалисты", - отметила замглавы Минкультуры РФ.

Манилова сообщила, что один из вопросов повестки заседания будет посвящен фильму режиссера Андрея Кончаловского о жизни Микеланджело Буонарроти, который является примером успешно развивающихся проектов в области совместного кинопроизводства. Фильм находится в высокой степени готовности.

О "Русских сезонах" в Италии

"Русские сезоны" - это фестиваль российской культуры, который в 2018 проходит во второй раз. Открытие фестиваля состоялось в Риме в середине января выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2018 года, запланировано более 255 мероприятий, в том числе около 60 концертов симфонической музыки, более 50 театральных постановок, более 40 балетных спектаклей и обширная выставочная программа.

В числе особо примечательных мероприятий фестиваля Алла Манилова выделила выставку выпускников Российской академии живописи Ильи Глазунова, которая открывается 2 марта и продлится два месяца, на ней будут представлены лучшие работы выпускников академии за последние 30 лет.

Итальянской публике будет представлен масштабный выставочный проект, посвященный 100-летию музейной жизни четырех императорских резиденций "Век музеев, 100 шедевров императорских резиденций России. Петергоф. Царское Село. Павловск. Гатчина".

"В "Русских сезонах" собственную программу имеют цирки. Цирк - это довольно неожиданно для культурного фестиваля, и это разнообразит программу "Русских сезонов". Цирк на проспекте Вернадского в октябре в Латине примет участие в международном цирковом фестивале", - отметила Манилова.

В Турине состоится фестиваль нового российского кино, где будут представлены работы как молодых российских режиссеров, так и метров отечественной кинематографии. "У нас хедлайнер из режиссеров в отношениях с Италией - Андрей Кончаловский. Будут не только показы фильмов, но и встречи с режиссерами, с актерами, мастер-классы", - отметила замминистра культуры РФ.

"Ожидается, что одним из центральных событий фестиваля станет ледовое шоу Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта" в Вероне и в Турине осенью 2018 года", - отметила она.

В числе мероприятий креативных индустрий на фестивале готовится выставка национального костюма России и национальных ремесел: "Например, покажем елецкое и вологодское кружева. А дагестанский или чувашский костюмы - это настоящие произведения искусства. Для таких знатоков моды, как итальянцы, это будет интересно", - отметила Манилова. Выставка пройдет в Риме предстоящей весной.

По словам Маниловой, в рамках "Русских сезонов" в Италии пройдет конференция, посвященная сохранению объектов культурного наследия. Участники обсудят актуальные вопросы и опыт России и Италии в данной сфере.