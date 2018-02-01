Наталья Осипова станцует в "Щелкунчике" Пермского театра в Кремле

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Единственный показ новой версии балета Чайковского "Щелкунчик", осуществленной Пермским театром оперы и балета, состоится в четверг в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). В заглавной партии выступит премьер пермского балета Никита Четвериков, в партии Мари - звезда мирового балета, прима Лондонского Королевского театра "Ковент- Гарден" и главная приглашенная балерина пермской труппы Наталья Осипова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКД.

По словам собеседника агентства, художественный руководитель пермского балета Алексей Мирошниченко сделал собственную версию балета по мотивам сказки Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Действие спектакля перенесено в Петербург 1892 года. Именно в том году в Мариинском театре состоялась премьера на музыку Чайковского.

Как уверяет сам Мирошниченко, его версия опирается на классический танец, но при этом содержит "собственные музыкальные и сюжетные открытия". Конечно, на сцене появится "Петербург в канун Рождества, заснеженные улочки, волшебные сны и сказочные превращения". Новый "Щелкунчик", по словам хореографа, это балет о взрослении, о переходе из детства в юность. И о том, что "любовь даже куклу может сделать живой, и, наоборот, без любви человек - это кукла".

Главную женскую партию исполнит Наталья Осипова. Одна из самых известных и титулованных балерин, в прошлом солистка Большого и Михайловского театров, Американского балетного театра, ныне является примой Королевского балета Великобритании, а с недавних пор еще и главной приглашенной балериной Пермского театра. Подписав контакт о постоянном сотрудничестве с пермским балетом, она уже не раз выступала в уральском городе, где станцевала "Жизель", "Жар- птицу", "Ромео и Джульетту". Но "Щелкунчик" стал ее первой работой в качестве примы Пермского театра и первой с уральским театром совместной премьерой.

По признанию самой балерины, новый "Щелкунчик" ее очень увлек. "Согласно замыслу хореографа, Мари не девочка с куколкой, она почти девушка, принц - ее первая любовь. И эта любовь разрушается из-за одного крошечного сомнения Мари. Мне это очень понятно", - процитировали Осипову в пресс-службе ГКД.

По поводу сегодняшнего показа уральского "Щелкунчика" в Кремле балерина отметила, что уже давно не выступала в Москве и очень ждет встречи с московской публикой. Относительно ближайших творческих планов Осипова сообщила, что готовится станцевать в балете Юрия Григоровича "Легенда о любви", премьера которого состоится 16 февраля в Мариинском театре. Затем она предстанет в нескольких спектаклях в Лондоне. В следующий раз в Москве Осипова появится в мае, когда на сцене Большого театра состоится вечер в честь 200-летия Мариуса Петипа.