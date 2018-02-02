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Конкурс молодых пианистов пройдет в Москве в честь 145-летия Рахманинова

Культура
2 февраля, 0:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Участие в конкурсе примут 217 человек

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. 217 юных музыкантов из более чем 10 стран мира станут участниками I Международного конкурса молодых пианистов имени С. В. Рахманинова. Он пройдет в Москве со 2 по 8 февраля и будет приурочен к 145-летию со дня рождения композитора и пианиста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе смотра.

"Было подано более 250 заявок, но принимать участие будут 217 человек из разных стран, в том числе из России, Белоруссии, Украины, Азербайджана, Швеции, Мальты, Китая, Южной Кореи, Филиппин, Сингапура, США, Великобритании, Сербии и Болгарии", - рассказали в пресс-службе. Это ученики музыкальных школ и школ искусств, средних специальных музыкальных школ, студенты музыкальных училищ, колледжей и вузов.

"Имя великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова является символом русской музыки и русского фортепианного искусства во всем мире", - напомнили организаторы смотра. "Это своеобразный эталон неповторимого стиля в русской музыке", - подчеркивают они.

Смотр разделен на четыре возрастных категории: до 10 лет, от 11 до 13, от 14 до 17, от 18 до 25 лет включительно. Для самых старших испытания будут проходить два тура. Лучших определит международное жюри под председательством доцента Московской консерватории, вице-президента от России Рахманиновского общества Германии Юрия Диденко. Лауреаты получат премии от $100 до $5000 в зависимости от группы.

Конкурс пройдет на базе Российской академии музыки имени Гнесиных при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы.

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