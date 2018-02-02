На Кубе открылась Международная книжная ярмарка с участием 40 стран

ГАВАНА, 2 февраля. /ТАСС/. Писатели и представители издательств из 40 стран съехались на 27-ю Международную книжную ярмарку, которая открылась в четверг в кубинской столице.

Основным местом проведения форума по традиции стала старинная крепость Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, расположенная у входа в гаванскую бухту. На ее территории размещены десятки стендов и павильонов с книжной продукцией.

В торжественной церемонии открытии ярмарки приняли участие первый заместитель председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, министр культуры Абель Прието и другие члены правительства. Обращаясь к собравшимся, директор Кубинского института книги Хуан Родригес Кабрера отметил, что главная цель проведения форума остается прежней: познакомить читателей с новыми работами писателей из разных стран.

В этом году ярмарка посвящена главному историку Гаваны Эусебио Леалю, который на протяжении нескольких десятилетий руководит Историческим бюро кубинской столицы и отвечает за сохранение культурного и архитектурного наследия города. Недавно Леаль был награжден российским орденом Дружбы за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами РФ и Кубы.

Почетный гость - Китай

Уже не первый год книжная ярмарка посвящается одной из стран - участниц этого литературного праздника. В нынешнем году почетным гостем книжного форума стал Китай. Из этой страны на остров прибыла делегация в составе 220 человек - писатели, издатели, артисты и представители правительства.

Китай привез в Гавану сотни книг, большинство из которых переведены на испанский язык. Кубинцы смогут ознакомиться, в частности, с несколькими трудами председателя КНР Си Цзиньпина и узнать о древней китайской технике книгопечатания. Кроме того, в Большом театре Гаваны состоится красочный спектакль с участием артистов из Поднебесной.

Большие делегации отправили на Кубу также Испания, Перу и Панама. В числе известных гостей ярмарки французская писательница Жизель Пино, эквадорская писательница и политик Аминта Буэнаньо, колумбийская поэтесса, драматург и литератор Пьедад Боннетт.

Российское участие

Россию на ярмарке представляет московское "Объединенное гуманитарное издательство", специализирующееся на современной и классической прозе и поэзии, переводной и отечественной, а также на воспоминаниях и литературной критике. Открытие российского павильона состоится в пятницу.

В Гавану приехали также писатель и историк Петр Алешковский и поэт, переводчик и литературовед Виктор Куллэ. Гости из России проведут ряд конференций и встреч, которые будут способствовать укреплению давних культурных связей между Москвой и Гаваной.

Россия принимает участие в Гаванской книжной ярмарке с 2009 года. В 2010 году РФ была почетным гостем форума.

Главное культурное событие

По словам директора Кубинского института книги, на продажу будут выставлены более 4 млн экземпляров книжной продукции для всех возрастов. Помимо презентаций новинок мира литературы, а также лекций деятелей культуры, на ярмарке будут проходить конференции, посвященные актуальным проблемам книгоиздательства, встречи молодых писателей, выставки и круглые столы.

Помимо Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, мероприятия ярмарки буду проходить еще более чем на 20 площадках, в числе которых Гаванский университет, павильон "Куба" в центральном районе Ведадо и Китайский квартал.

Гаванская книжная ярмарка считается главным ежегодным культурным событием на Кубе и одним из самых масштабных и значимых мероприятий такого рода в регионе. Для местных читателей она является редкой возможностью ознакомиться с самыми современными тенденциями мировой литературы, пополнить свои библиотеки и пообщаться со знаменитыми авторами, поэтому столичный книжный форум ежегодно посещают сотни тысяч человек. В этот раз он будет работать в Гаване до 11 февраля. Затем участники ярмарки отправятся в турне по провинциям страны, которое завершится в середине мая в городе Сантьяго-де-Куба.