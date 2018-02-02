СМИ: в США госпитализировали создателя комиксов Marvel

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Автор комиксов Стэн Ли госпитализирован в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщил в четверг портал TMZ.

По его данным, 95-летний Ли был доставлен в больницу из-за проблем с сердечной деятельностью и дыханием. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

Как отмечает портал, в прошлом Ли по состоянию здоровья отменил несколько мероприятий со своим участием.

Писатель, редактор и сценарист Стэн Ли известен как создатель комиксов, в частности, про "Человека-паука" (Spider-Man), "Людей-Икс" (X-Men), "Железного человека" (Iron Man). Он работал главным редактором, издателем и председателем совета директоров американской компании Marvel Comics.