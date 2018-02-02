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Пермский балет показал в Кремле "Щелкунчика" с примой Натальей Осиповой

Культура
2 февраля, 17:00 UTC+3

Единственный показ новой версии "Щелкунчика" Пермского театра оперы и балета состоялся в Москве 1 февраля

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Прима-балерина Лондонского Королевского балета Наталья Осипова и премьер Пермского театра оперы и балета Никита Четвериков
Прима-балерина Лондонского Королевского балета Наталья Осипова и премьер Пермского театра оперы и балета Никита Четвериков
Прима-балерина Лондонского Королевского балета Наталья Осипова и премьер Пермского театра оперы и балета Никита Четвериков
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
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Прима-балерина Лондонского Королевского балета Наталья Осипова и премьер Пермского театра оперы и балета Никита Четвериков
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС

В главных партиях выступили премьер пермского балета Никита Четвериков и звезда мирового балета, прима Лондонского Королевского театра "Ковент-Гарден", главная приглашенная балерина пермской труппы Наталья Осипова.

Балерина в интервью телеканалу "Культура" так оценила постановку Алексея Мирошниченко: "Она действительно очень сильно отличается от тех ролей и спектаклей, которые я делала. Прежде всего, прочтением роли. Она более драматичная. Эта девочка более взрослая и серьезная. И драму воспринимает намного глубже".

Наталья Осипова — одна из самых известных и титулованных балерин, в прошлом солистка Большого и Михайловского театров, Американского балетного театра. Подписав контакт о постоянном сотрудничестве с пермским балетом, она уже не раз выступала в уральском городе, где станцевала "Жизель", "Жар- птицу", "Ромео и Джульетту". Но "Щелкунчик" стал ее первой работой в качестве примы Пермского театра и первой с уральским театром совместной премьерой.

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