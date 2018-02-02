Номинантами "Чартовой дюжины" от Одноклассников стали "Ленинград", "Сплин" и "Звери"

Организаторы "Чартовой дюжины - 2018" назвали претендентов в номинации "Выбор Одноклассников", а также представили два нововведения предстоящего мероприятия. Пресс-конференция, посвященная XI ежегодной национальной премии, состоялась 1 февраля в здании IT-холдинга Mail.Ru Group.

В число номинантов в категории "Выбор Одноклассников", как отмечается, попали самые популярные рок-музыканты среди пользователей социальной сети, лидеры по числу прослушиваний песен. Ими стали группы "Ленинград", "Сплин" и "Звери".

На данный момент пользователи отдали за артистов более 1 млн голосов, сообщил директор по стратегическому партнерству социальной сети Александр Володин. Половина проголосовавших - это люди до 35 лет, при этом 15% - пользователи младше 18 лет. Голосование продлится в специальном приложении вплоть до дня проведения премии 15 февраля.

На пресс-конференции организаторы премии также представили два нововведения: впервые за 11 лет золотую пластинку сменит статуэтка, а откроет мероприятие красная ковровая дорожка.

Программный директор "Нашего Радио" Анастасия Рогожникова рассказала, что к текущим восьми номинациям будут добавлены еще пять: "Лидер Чартовой Дюжины", "Легенда", "Выбор Одноклассников", "Благотворительность" и еще одна номинация, которую уже решено вручить команде фильма "Движение вверх".

Кроме того, организаторы назвали последнего участника премии: 15 февраля на сцену "ВТБ "Ледовый Дворец" выйдет группа "План Ломоносова", которая на текущий момент лидирует в номинации "Взлом".

В этом году "Чартова Дюжина" пройдет под лозунгом #междупрошлымибудущим. Организаторы рассказали, что в шоу покажут, как развивалась рок-культура в разных эпохах и разных кластерах. В оформлении открытия будет использована голограмма Владимира Высоцкого, как артиста, чье творчество повлияло на всю музыкальную сферу.

На пресс-конференции, помимо организаторов премии, представителей "Нашего Радио" и генерального информационного партнера премии - соцсети "Одноклассники", присутствовали экс-лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и основатель группы "План Ломоносова" актер Александр Ильин. В качестве спикера на мероприятии выступил Никита Высоцкий.