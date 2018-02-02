Армен Джигарханян выписан из больницы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна в пятницу выписали из больницы. Он будет продолжать лечение дома, сообщил ТАСС заведующий труппой, представитель театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко.

"Армен Борисович выписан из больницы, он находится дома. У него будет амбулаторное лечение, и мы в любой момент ждем его в театре", - рассказал собеседник агентства.

31 января Джигарханяна доставили в одну из столичных больниц. По словам источника, актера на скорой увезли после просмотра им телепередачи на Первом (канале) с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, развод с которой в среду вступил в законную силу. В театре Джигарханяна ТАСС тогда подтвердили госпитализацию режиссера. Это была уже вторая госпитализация актера за январь.

17 января Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве в Городскую клиническую больницу № 1 имени Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз. Ранее сообщалось, что у врачей были подозрения на невралгию, они также не исключали, что артист мог подхватить вирус. Медики провели осмотр, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний у него выявлено не было.