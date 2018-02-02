Российские режиссеры представят свои фильмы на фестивале DocPoint в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 2 февраля. /Корр.ТАСС Нина Бурмистрова/. Несколько режиссеров из России на этой неделе представляют свои фильмы на ежегодном фестивале документального кино DocPoint, который проходит в финской столице.

Режиссер Ольга Дарфи привезла в Хельсинки картину "Я - Гагарин", в которой рассказывается о появлении в СССР музыкального стиля "рейв", о вечеринке "Гагарин-пати" в Москве в 1991 году, посвященной этому стилю и прошедшей незадолго до того, как распался Советский Союз.

"Это фильм музыкальный, про техно-культуру. Наверное, для тех, кто этой сферой интересуется, он будет познавателен, а тем людям, которые от этого далеки, может быть, будет интересно узнать об атмосфере того времени", - сказала она в беседе с ТАСС.

По ее словам, "считается, что 1990-е - это годы разгула бандитизма, это пустые прилавки", но не все было так печально. "В это же время были и различные веселые вечеринки, какая-то зажигательная жизнь. Причем это было и в Европе примерно в то же самое время. Уверена, что в Финляндии тогда тоже были рейвы, которые только начались, и в этом смысле есть какая-то универсальность этих историй", - отметила режиссер.

Она полагает, что, возможно, рейв-культура воздействовала на советскую молодежь сильнее, чем на европейскую, которая "уже и тогда многое видела и для которой это было, скорее, поступательное развитие музыки".

Дарфи сообщила, что сейчас работает над далеким от музыки проектом - про скалолазание. "Оно стало олимпийским видом спорта и в 2020 году уже будет на Олимпиаде. Я сама им занимаюсь, и мне интересно понаблюдать за российским скалолазанием - доедет ли кто-то до Олимпиады и как в целом будет развиваться этот спорт", - рассказала она.

Кино о медвежьих семьях

Еще одна картина называется "Медведи Камчатки. Начало жизни" от режиссеров Ирины Журавлевой и Владислава Гришина. Это своего рода фильм-наблюдение - в нем показаны медвежьи семьи в течение всего сезона их бодрствования.

"Снимать было непросто, потому что нашей задачей было показать первый год жизни медвежат с момента их выхода из берлоги в конце апреля - начале мая до момента ухода в берлогу в ноябре. Таким образом мы постарались снять жизнь медведей в течение семи полных месяцев одного года с небольшими натурными досъемками в следующем году", - сообщила ТАСС Журавлева.

Героями фильма, рассказала она, стали две семьи, в первой два медвежонка, во второй - четыре. "Маму-медведицу в этой второй семье в русском варианте фильма зовут "Самапятая", для английской версии мы не стали переводить это имя, чтобы не потерять игру слов, так что там медведицу зовут Маша", - говорит Журавлева.

"Через такой довольно амбициозный по съемкам проект мы хотели показать красоту медвежьего мира, Камчатского края, дикой заповедной природы, которая именно благодаря заповедному режиму смогла там сохраниться. Попробовали показать, как прекрасна, гармонична и самодостаточна природа, и раскрыть тайны взросления самого крупного хищника России, ведь очень немногие из нас видели бурого медведя в природе", - подчеркнула она.

"Мне кажется, что финской публике фильм будет интересен. Мы не загружаем зрителей какой-то специфической научно-популярной информацией, которой достаточно в энциклопедиях, а говорим на универсальном языке природных картин и звуков", - считает Журавлева.

Она отметила, что в Южно-Камчатском заказнике, где проходили съемки, находится "настоящий медвежий рай". "Поэтому, мне кажется, у нас получился очень красивый, лиричный фильм. Он особенный - это не классическая научно- популярная картина, а очень художественное документальное кино, без закадрового голоса, которое полностью погружает смотрящего в атмосферу дикой природы Камчатки по сценарию, написанному самой природой. Ничто не отвлекает зрителя от созерцания, от восприятия сердцем, через которое и может появиться желание сохранить увиденное, сохранить природу - это как раз то, чего мы стремимся добиться", - заключила она.

О фестивале

Ежегодный фестиваль документального кино DocPoint открывается в понедельник в Хельсинки. В течение недели зрители смогут увидеть ленты, затрагивающие такие темы, как старость, любовь, смерть, расизм, история, интернет, путешествия, детство, а также события в Сирии, на Ближнем Востоке, Украине.

Фильмы будут демонстрироваться в шести кинотеатрах финской столицы. Всего в этом году в программу вошло 118 картин.

Впервые фестиваль состоялся в 2002 году. За это время число его посетителей выросло с 6 тыс. до 30 тыс. человек. Каждый год на киносмотр привозят от 110 до 130 фильмов.