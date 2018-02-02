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Издатель: сборник Цветаевой "Душа, не знающая меры" с Ахматовой на обложке - контрафакт

Культура
2 февраля, 21:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

На данный момент экземпляры книги с перепутанными портретами поэтесс отсутствуют в продаже

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сборник стихов Марины Цветаевой "Душа, не знающая меры" с портретом поэтессы Анны Ахматовой на обложке является контрафактом. Об этом ТАСС в пятницу заявила руководитель издательского центра ООО "Торговый дом "Абрис" Елена Ширшова.

Ранее в Рунете появился скан сайта одного из онлайн-магазинов, где продавалось подарочное издание. Пользователи высмеивали издательство, сотрудники которого якобы перепутали портреты великих поэтесс Серебряного века.

"Книга Марины Цветаевой "Душа, не знающая меры", на обложке которой размещен портрет Анны Ахматовой, издательством "ОЛМА Медиа Групп" не выпускалась и представляет собой несогласованную с издательством переделку оригинальной книги издательства "ОЛМА Медиа Групп", а именно, на книге оригинальная обложка заменена на кустарную, в которой и допущена ошибка в персоналии автора", - сказала собеседница агентства.

Она также пояснила, что издательство "ОЛМА Медиа Групп" прекратило свое существование в 2015 году. В настоящее время книги под издательским брендом "ОЛМА" выпускаются ООО "Торговый дом "Абрис".

Ширшова заверила, что все перечисленные компании не имеют отношения к книжному изданию Марины Цветаевой "Душа, не знающая меры", на обложке которого размещен портрет Анны Ахматовой.

В настоящий момент экземпляры скандальной книги с портретом Ахматовой отсутствуют в продаже.

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