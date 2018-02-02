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В Киеве уверены, что отстранение страны от участия в "Евровидении - 2018" невозможно

Культура
2 февраля, 21:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, февраля. /ТАСС

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что Украина уже заявлена на участие в конкурсе и отстранения не будет

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Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания

© EPA/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Решение Европейского вещательного союза (ЕВС) оштрафовать Киев за отстранение российской конкурсантки Юлии Самойловой от "Евровидения - 2017" не повлияет на участие Украины в конкурсе 2018 года. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

"В отношении Украины возможно два варианта санкций - денежный штраф и отстранение от участия. Отстранение Украины от участия в "Евровидении" в этом году невозможно по процедурным причинам - мы уже заявились, мы уже участники, процесс идет", - отметил он.

По словам Аласании, процесс оспаривания решения о штрафе "будет тянуться достаточно долго" и вряд ли завершится до начала нынешнего конкурса. Однако отстранение Украины, по его мнению, может быть возможным в дальнейшем.

Ранее ЕВС поддержал решение Референтной группы оштрафовать Киев за недобросовестное проведение песенного конкурса в 2017 году. Как пояснили в женевской штаб- квартире ЕВС, "организация песенного конкурса "Евровидение" сопровождалась задержками, которые создали ненужные трудности в подготовке этого представления; принимающая конкурс Национальная общественная телерадиокомпания Украины в дополнение к этому не смогла адекватно выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с ЕВС по участию российской певицы".

Международный песенный конкурс "Евровидение - 2017" проходил в Киеве с 9 по 13 мая с участием 42 стран. На нем не смогла выступить российская певица Юлия Самойлова, так как Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в 2015 году на концерте в Крыму. Российский Первый канал в связи с этим запретом принял решение отказаться от трансляции конкурса, при этом в ЕВС заявили о том, что после проведения конкурса будет рассмотрен вопрос о наложении санкций на Украину в связи с ситуацией с российской конкурсанткой. Победителем песенного конкурса стал исполнитель из Португалии Сальвадор Собрал.

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Крым "Евровидение-2017" Кризис на Украине
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