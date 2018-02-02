Эрмитажный кот дебютировал на авторском вечере Дмитрия Жученко в Филармонии Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Эрмитажный кот Аристократ дебютировал в пятницу в Малом зале Санкт-Петербургской Филармонии на авторском вечере композитора Дмитрия Жученко. Ему досталась партия на премьере сочинения "Мистерии нового времени".

"Я когда-то в Филармонии выступал с моей собакой Мочкой, но это была шутка. А вот участие в концерте кота - это концепция: в моем сочинении он сначала - провокатор, затем - утонченный аристократ, а в третьей своей ипостаси он - тайна, поскольку все его поведение на сцене было таинственно непредсказуемо", - сказал корреспонденту ТАСС композитор, который по его словам, нашел своего избранника при содействии специалистов известного петербургского котокафе "Республика кошек".

Как утверждает композитор, готовя премьеру, он отсмотрел предварительно почти 80 животных. Выбор в конечном итоге пал на большого рыжего кота аристократической внешности из Государственного Эрмитажа. По словам Жученко, он следовал в этом эксперименте не традициям театра кошек Юрия Куклачева, а легендарным сценическим провокациям композитора Сергея Курехина, любившего привлекать к концертам животных. "Разница лишь в том, что Курехин разбирал существующие конструкции, а я их заново собираю", - уточнил Жученко.

Цель "Мистерий", по мысли автора, - обратиться к высоким сторонам человеческой души, "включить планирование и выстраивание лучшего будущего не на уровне мечты, а на уровне действительности". Сочинение написано для трех хоров, ансамбля, Трех Воинов, Трех Граций, Цветка и танца, а также - для кота. В программу вошли также пьесы для фортепиано "Рояль.Отель" и трио в джазовом духе "Никогда не сдавайся" (Памяти Майи Лендер).

Член союза композиторов Санкт-Петербурга Дмитрий Жученко - один из самых исполняемых в городе композиторов классического направления. Он написал много музыки для различных академических составов, автор 16 музыкальных спектаклей и семи концертов, основатель первого в России танго-оркестра Remolino, аранжировщик "Европейского оркестра танго".

"Футбольный" кот

Другой эрмитажный кот - белоснежный Ахилл, который был выбран оракулом Кубка Конфедераций-2017 по футболу, продолжит карьеру предсказателя и в ходе ЧМ-2018, игры которого Петербург примет предстоящим летом. Он был отобран ветеринарами как самый общительный и стрессоустойчивый из всех котов музея. Ахилл предсказывал результаты четырех матчей Кубка Конфедераций, которые прошли в Санкт-Петербурге, и угадал три из четырех результатов, в том числе победу сборной России над командой Новой Зеландии. Кот приобрел огромную популярность: по данным городского комитета по развитию туризма, более 50 млн человек во всем мире посмотрели сюжеты о нем.

Коты Эрмитажа

Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга, им посвящены серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу.

По музейной легенде, первого царского кота в Санкт- Петербург привез Петр Великий из Голландии. Его дочь, императрица Елизавета, издала в 1745 году "Указ о высылке ко двору котов", по которому в Зимний Дворец из Казани была доставлена партия котов-крысоловов. С этого момента началась история котов в Зимнем дворце. Статус охранников музея им присвоила Екатерина II после учреждения в 1764 году Эрмитажа.

В наши дни на службе в Эрмитаже состоят 50 - 60 котов, и их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей.