В Париже открываются Дни русской книги

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Дни русской книги открываются в субботу в Париже. На литературный фестиваль приглашены известные писатели, переводчики, руководители ведущих издательств Франции и России, преподаватели и студенты парижского университета Сорбонна.

Локацию для проведения книжного салона предоставила мэрия V округа Парижа, расположенная на площади Пантеона. Дни русской книги пройдут, таким образом, в самом сердце Латинского квартала.

Фестиваль посвящен женщинам

"Фестиваль русской литературы стал доброй традицией Парижа, - сказал ТАСС глава организационного комитета, писатель и журналист Дмитрий де Кошко. - В столице Франции он проводится в девятый раз и посвящен женщинам - авторам и героиням в русской литературе".

В год столетия окончания Первой мировой войны, продолжил де Кошко, дискуссии, которые пройдут в формате "круглого стола", будут посвящены поэтессам и писательницам в круговороте истории. "Мы будем говорить о литературных судьбах Марины Цветаевой, Зинаиды Гиппиус, Нины Берберовой, Надежды Тэффи", - отметил президент фестиваля.

Уникальный проект подготовил специально к парижскому салону известный ученый и коллекционер Сергей Венгеров. Это журнальная хроника первой половины двадцатого столетия, посвященная женщинам. "Парижане смогут увидеть, как менялись женские образы на обложках российских журналов в эпоху, на которую пришлись революции, войны и краткие периоды относительного затишья", - отметил автор проекта.

Гости фестиваля смогут также побывать на "Дефиле живых картин". Художница Лариса Нури подготовила его совместно с известным парижским кутюрье Жан-Мари Пюжолем.

Мастерская перевода

Отдельным разделом программы станет "Мастерская перевода". Вести этот мастер-класс будет Жоэль Дюбланше, удостоенная премии Французской академии за переводы произведений Ивана Бунина.

На торжественной церемонии в здании мэрии лучшим французским славистам будут вручены награды фестиваля за переводы произведений русских писателей. С книжными новинками 2018 года парижан познакомят ведущие французские и российские издательства.

Во время фестиваля состоятся открытые уроки русского языка. Для всех желающих эти занятия проведут преподаватели Российского центра науки и культуры.

Поэтический пролог

Прологом к Дням русской книги стал литературный вечер "Маяковский - грани творческой личности". По приглашению парижского представительства Россотрудничества в нем участвовали ведущие исследователи и многочисленные французские почитатели наследия поэта.

Участники вечера напомнили о знаменитых "Окнах РОСТА", которые выпускались в 1918-1921 годах Российским телеграфным агентством, переименованным позднее в ТАСС. Владимир Маяковский рисовал эти плакаты и писал к ним тексты. Как вспоминал сам автор, это были "телеграфные вести, моментально переделанные в плакат".

Профессор филологии Ирен Сокологорски-Фрию отметила, что "творчество одного из крупнейших поэтов России, сыгравшего выдающуюся роль в искусстве ХХ века, оказало влияние на представителей французской литературы нескольких поколений".